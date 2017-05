El PSC critica la reforma de la Via Laietana de Colau

El regidor socialista i d'Arquitectura i Paisatge Urbà de Barcelona, Daniel Mòdol, ha criticat aquest dimecres la reforma de la Via Laietana que ha proposat el govern d'Ada Colau, del qual el PSC forma part. "És un pedaç, no una reforma de consens", ha apuntat.

"És una transformació que no està a l'alçada de les expectatives dels veïns i els comerciants", ha apuntat Mòdol en declaracions a ' El Periódico', després que el govern municipal presentés aquest dimarts la reforma, a la que preveuen dedicar dos milions d'euros.

"El que hem conegut fins ara no és cap millora de l'espai públic", ha apuntat el socialista, soci de govern de Barcelona en Comú. El PSC defensa eliminar un carril de circulació per ampliar voreres i creu que aquesta no seria una proposta "molt invasiva".