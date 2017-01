El PSC reclama a la Generalitat un pla d'inversions per acabar les línies 9 i 10 del metro. Així ho han exposat aquest dilluns en una roda de premsa conjunta diversos representants metropolitans del partit. El líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que el 80% d'aquestes infraestructures estan construïdes, però que només se'n pot fer servir un 20%, motiu pel qual ha demanat "certeses de quines són les previsions que fan les administracions competents en matèria de transport metropolità i rodalies". Unes previsions, ha dit, que han d'incloure calendari i finançament.

La intenció de la Generalitat és centrar-se durant el 2017 en les obres que queden a la L9 i la L10 del metro per poder concloure-les abans que acabi l'any. En concret, el Govern s’ha proposat continuar fent el tram entre el Gornal i el polígon Pratenc de la Zona Franca de la L9 Sud, i també fer arribar la L10 a la Zona Franca. Per això, el Govern està treballant amb l’Ajuntament de Barcelona per arribar a un acord de finançament de les obres que comportaria que el consistori es fes càrrec de les despeses de dues de les estacions previstes.

"La solució no pot ser fer a pedaços les infraestructures ni ser els ajuntaments qui hagin d' avançar diners de les estacions de metro que s'hi construeixin [...] no tots els ajuntaments s'ho poden permetre", ha assenyalat Collboni. Al seu costat, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i número dos del PSC, Núria Marín, ha instat la Generalitat i l'Estat a aportar "cercar solucions". "Com a Ajuntament estem disposats a parlar, a intentar trobar una solució, però qui l'ha de proposar és qui té la competència".

A la roda de premsa també hi han participat l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i responsable de política municipal dels socialistes, Núria Parlon, i l’alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de Transport i Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda. Tots els representants de la formació han reivindicat les línies 9 i 10 del metro com a infraestructures clau per cohesionar l'àrea metropolitana, descongestionar altres línies de metro i el trafic a les ciutats i reduir emissions de CO2.