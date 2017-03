Multes de 40.000 euros als propietaris de lloguers turístics a Palma

El tinent de batle d'Urbanisme, Toni Noguera, ha assegurat que Palma complirà la Llei de turisme –que des de 2012 prohibeix el lloguer turístic en habitatges plurifamiliars– i la Conselleria de Turisme posarà multes de 40.000 euros als propietaris de lloguer turístic a Ciutat. "Aquest estiu el lloguer turístic estarà prohibit", ha recordat Noguera. En aquesta direcció, cal especificar que fins que l'Ajuntament i el Consell de Mallorca duguin a terme la delimitació de zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques, la normativa també assenyala que no pot haver-hi cap llicència.

A través de les xarxes socials, Noguera ha hagut d'especificar les intencions de Cort:

En el moment q s'aprovi la llei turística el lloguer plurifamiliar a Palma seguirà prohibit però amb més inspecció i més multes. — Antoni Noguera (@toninoguera) 29 de marzo de 2017

No hi ha cap invasió d competències amb el govern: ells aproven llei i augmenten inspeccions i noltres adaptam legislaciò a Palma. — Antoni Noguera (@toninoguera) 29 de marzo de 2017

La inspecció digital es reforçarà, ja que hi haurà un canvi de metodologia en les denúncies digitals. Un cop feta la zonificació, es pensa en la possibilitat de prohibir el lloguer turístic a tota la ciutat. Els esforços i la intensitat, però, se centraran primer en la zona del barri vell. "La nostra posició és que tant al centre com a l'àrea d'influència –la primera corona de l'Eixample– es prohibeixi el lloguer turístic", ha reiterat.

Des de l'Associació d'Apartaments i habitatges de lloguer de temporada de Balears ( Aptur), s'ha refusat "l'anunci intimidatori" de l'Ajuntament, segons titllen. Aptur considera que Cort utilitza el lloguer vacacional "com una cortina de fum a tots els problemes de l'habitatge".

Palma és la quarta ciutat de l'Estat amb l'habitatge més car

Les declaracions han arribat en la presentació de dades de les dinàmiques turístiques a la ciutat i sobre com afecten l'accés a l'habitatge digne. El preu mitjà de lloguer a les Illes ha augmentat un 40%. Noguera ha advertit que Palma és la quarta ciutat de l'Estat amb un habitatge més car, per darrere de Barcelona, Madrid i Bilbao. Del 2012 ençà es va passar de 7,9 euros el metre quadrat a 11 euros.

A més, s'ha exposat l'alt percentatge de la renda que es dedica a pagar el lloguer. S'ha posat l'exemple de la barriada de Pere Garau, on la mitjana d'ingressos és de 1.685 euros i s'hi destina un 44,5% de la renda. Palma és la segona ciutat que hi dedica un percentatge més alt (36%). Les institucions adverteixen que no ha de sobrepassar del 30%.

Economia col·laborativa?

Pel que fa a lloguer turístic, que ha implicat l'augment d'aquestes xifres, l'evolució de les places reglades ha estat d'un 500% des de 2006. I de totes aquelles places en sòl urbà de lloguer turístic, Palma en té el 24,7%. Noguera ha recordat que 15 tenidors controlen el 10% dels habitatges turístics de tota la ciutat. Al centre històric, set en controlen el 15%. A Santa Catalina, són quatre els que en tenen l'11%. A més a més, a Mallorca el 66% dels tenidors comercialitzen més de dos habitatges. " La idea de l'economia col·laborativa deixa de ser fonamentada", ha denunciat Noguera, en aquest sentit. "Ja no parlam de lloguer turístic de persones que tenen un pis, sinó d'un negoci que té afectacions molt negatives a la ciutat".

16,29 Habitatges per m2 Palma és la 19a ciutat del món en habitatges per metre quadrat. N'hi ha 16,29

A escala mundial, Palma se situa en la 19a posició en relació amb la densitat d'habitatges turístics. N'hi ha 16,29 per metre quadrat. La ciutat que més densitat té és Sydney (625,92). A l'àrea metropolitana, hi ha 21.216 places de lloguer turístic. Representa el 69,8% del total de l'oferta turística a Ciutat. Noguera també ha recordat problemàtiques com la "despoblació" de residents dels barris.

En el darrer any hi ha hagut un augment de 31 establiments turístics a Palma. "L'activat econòmica frenètica sense sostenibilitat pot ser molta activitat per avui i molta fam per demà", ha criticat. "Si no prenem decisions ara, possiblement perdem una part important de la ciutat". Al centre històric hi ha 21.000 habitants. El director general de Model de Ciutat, Biel Horrach, ha apuntat que a Europa creixeran 15 milions de turistes cada any, i que el centre històric s'ha convertit en un gran atractiu els darrers cinc. "Estam experimentant el quart boom turístic a Mallorca. No podem esperar, hem d'actuar ara", ha advertit. Només al centre hi ha 2.149 places d'establiments turístics. Es preveu que a finals d'any en siguin 2.638.

Moratòria a hotels urbans

Noguera s'ha mostrat contrari a les demandes de la Federació d'associacions de veïns de Palma, d'establir una moratòria de tres anys a les llicències per construcció d'hotels urbans. "La suspensió ha de ser d'un any. En aquest any es podria plantejar fer un pla d'usos d'establiments turístics". S'ha demanat un estudi a Turisme sobre quins establiments afecten més a l'accés a l'habitatge. Un cop es tinguin les dades, es reclamaria la suspensió de la llicències per establir un pla d'usos.