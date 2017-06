El Parlament reclama suavitzar les condicions dels presos en aïllament

El grup del treball del Parlament que ha estudiat el règim d’aïllament a les presons catalanes ha aprovat avui les conclusions finals després de gairebé mig any de deliberació. El document –que s’haurà de ratificar a la comissió de justícia– reclama un canvi en les condicions de vida dels presos en aïllament, però ho fa en el mateix sentit que el pla de xoc que ja ha posat en marxa el departament de Justícia. Les conclusions no busquen una eliminació pràctica dels departaments especials de règim tancat (DERT) i això no satisfà les exigències de les entitats de drets humans que havien començat una campanya en contra de l’aïllament penitenciari.

Fins ara els presos dels DERT es quedaven fins a 20 hores al dia tancats a la cel·la –si acabaven d’entrar a la presó, 21–, sovint el psicòleg només els veia un cop a la setmana, en alguns centres no feien activitats en grup i la majoria no tenien programes individuals de tractament ni accedien als tallers de treball. El pla de xoc de Justícia ho ha començat a canviar, però les conclusions del Parlament seran un impuls que marcarà les línies generals de la nova circular que regularà l’aïllament penitenciari.

El Parlament reclama que els presos passin “un mínim de 6 hores diàries fora de la cel·la” i s’asseguri l’aplicació dels programes de tractament dedicant-hi no menys de 8 hores la setmana. La cambra també ha demanat que es garanteixi que cap intern es classificarà de primer grau –el que correspon a l’aïllament– si l’informe del psiquiatre de la presó “ho desaconsella”. Especifica que s’ha d’evitar imposar aquest règim “a dones gestants i persones amb patologies mentals greus”. A més, també s’ha aprovat que s’obrin o es tornin a posar en marxa mòduls psiquiàtrics per atendre els interns que ho necessitin perquè no se’ls enviï a les cel·les d’aïllament. A més, l’aplicació de l’aïllament en el règim de primer grau s’haurà de revisar cada 3 mesos com a màxim, i no cada mig any com fins ara.

Al matí, abans de la votació, la diputada de la CUP Mireia Vehí ja ha qualificat les conclusions de “poc valentes” i ha avisat que l’aïllament “va en contra del principi fonamental del sistema penitenciari català, que és la reinserció”. Joan Giner, de CSQP, ha qualificat la proposta “d’insuficient”. Tots dos grups, com el PSC, s'han abstingut en alguns punts de la votació. Irene Santiago, d’Irídia i del Comitè per a la Prevenció de la Tortura, i Alejandro Forero, de l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, han valorat positivament que s’hagi fet el debat al Parlament però també han criticat la poca ambició de les conclusions.