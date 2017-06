La Patum de Berga comença amb polèmica

Avui al migdia Berga inaugura les tradicionals festes de la Patum amb el toc del tabal i l’inici de la Passada (cercavila); aquest any, però, les festes comencen carregades de polèmica.

Des de principis d’any, la comparsa dels Plens -els dimonis que salten el dijous i el diumenge a la nit- pateix una divisió interna: tres dels seus membres han sigut expulsats, ahir al vespre en va dimitir un quart i l’Ajuntament ha pres el control de la direcció.

Entre els efectes d’aquesta situació, més enllà de la reducció de membres a la comparsa, destaca el fet que aquest 2017, per primer cop a la història, 152 persones podran participar en els salts sense necessitat de ser convidats pels membres del grup. En total, 317 persones han demanat saltar.

L’origen de les disputes

Tradicionalment, les 400 places per participar en els salts dels Plens es repartien, sobretot, entre l’Ajuntament i els 22 vestidors, que són els membres de la comparsa encarregats de posar als dimonis els tradicionals vestits verds i vermells coberts d’herba vidalba i fuets (petards). Els vestidors repartien la majoria de salts, entre 15 i 16 salts per cap, que sumen un total de més de 330. A més, no hi havia cap dona en la plantilla de la comparsa, tot i que sí que podien saltar.

El gener del 2017 tres membres de la comparsa van demanar a la direcció que se sortegessin els salts, s’incloguessin dones com a membres de ple dret i s’escollís el cap de colla per mètodes democràtics, i no pas per successió. Tots tres van ser expulsats.

Amb la crisi oberta, el consistori va decidir tutelar la comparsa, apartar el cap de colla i imposar la cessió de cinc salts per vestidor per sorteig. Aquests se sumarien als salts del govern municipal (CUP) i als d’ERC, que també se sortegen. L’expulsió dels tres vestidors díscols, però, va ser ratificada.

Els patumaires es divideixen entre la tristor perquè la polèmica taqui la Patum i la satisfacció per l’inici dels canvis. Anna Aguilar, que ajuda un vestidor dels Plens, considera que “el canvi sempre és bo”, però lamenta la precipitació amb què es van dur les coses i els efectes negatius en la festa.