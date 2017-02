El Penedès Aconsegueix una vegueria pròpia

L’organització territorial de Catalunya es modifica. El Parlament va aprovar ahir un canvi de la llei de vegueries per crear-ne una més, la del Penedès, després de més de 12 anys de reivindicacions al territori. Amb 94 vots a favor de Junts pel Sí, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP i 34 vots en contra del PP i Ciutadans, es va donar llum verda a una modificació que distribueix el país en vuit vegueries. La del Penedès inclourà les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i una part de l’Anoia -tota excepte vuit municipis, que formaran part de la Catalunya Central-, en total uns 500.000 habitants.

“És un dia històric per al Penedès. S’ha fet justícia”, va dir exultant Fèlix Simón, president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Va reivindicar que el Penedès és la primera regió que es converteix en vegueria “per la voluntat dels seus ciutadans”. La mobilització que durant més d’una dècada hi ha hagut al territori va arribar al Parlament, des d’on una cinquantena de regidors, alcaldes i representants de la societat civil van seguir el debat. Tot i la sensació de dia clau, encara queda per aprovar una regulació pròpia que determini quina serà la capital i on s’ubicarà el Consell de Vegueria, detalls que l’Alt Pirineu i la Catalunya Central tampoc han tancat.

La llei de vegueries es va aprovar el 2010 sota el mandat del govern del tripartit liderat per José Montilla, però no s’ha arribat a desenvolupar mai. L’any 2011, el mateix Parlament va aprovar ajornar la constitució de les vegueries mentre no es modifiqués la norma per poder canviar els límits marcats per les províncies, de manera que a la pràctica la divisió territorial segueix sent la de les quatre demarcacions: Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Descentralització i autonomia

Amb les modificacions aprovades ahir, però, els defensors de les vegueries veuen corregit “l’error” d’haver oblidat el Penedès en la normativa original del 2010. “El Penedès ha de deixar de ser perifèria per passar a ser el centre d’una Catalunya descentralitzada i vertebrada”, va afirmar Neus Lloveras, diputada de Junts pel Sí i presidenta de l’AMI. La socialista Eva Martínez també va considerar-ho una “fita històrica”, mentre que la diputada de Catalunya Sí que es Pot Hortènsia Grau va reclamar que el Govern concreti “com i quan” aplicarà la creació de la vuitena vegueria. Des de la CUP, Joan Garriga va celebrar que el Penedès “no depengui dels interessos metropolitans” de Barcelona i Tarragona.

En canvi, els detractors de la llei creuen que l’objectiu de les vegueries no és millorar l’organització territorial sinó substituir les províncies per una nova distribució al marge de la llei estatal. “És una maquinària partitocràtica per tenir càrrecs col·locats”, va dir Sergio Sanz, de Ciutadans.

La modificació de la llei també va permetre incloure la comarca del Moianès a la vegueria de la Catalunya Central.