Per què fas tard si t'has de renovar el DNI abans de les vacances

La manca de funcionaris -accentuada a Catalunya-, els descuits anuals dels ciutadans que no pensen en la documentació a l'hora de planificar les vacances i l'expiració de la primera tongada de DNI electrònics s'han combinat aquest estiu per complicar la vida a qui hagi de renovar la documentació. Segons dades de la Policia Nacional durant l'any, de mitjana, s'expedeixen uns 4.200 DNI al dia a Catalunya. Aquests dies en fan o en renoven entre 8.100 i 8.200, a banda d'uns 1.900 passaports. "Cada any quan arriben aquestes dates ens trobem el mateix problema", diuen des de la Policia Nacional. Però aquest any és pitjor i el que ve encara ho podria ser més.

La complicada situació de col·lapse que ja explicava aquest diari a les portes de la Setmana Santa, s'ha accentuat. Qui demani ara cita prèvia per renovar el DNI a l'àrea metropolitana de Barcelona difícilment trobarà data en menys de dos mesos. I a d'altres zones també comença a ser complicat fer-ho amb agilitat, perquè el col·lapse fa que els ciutadans es moguin. A les comissaries de Tortosa, per exemple, hi arriben ciutadans de Castelló i de València per renovar la documentació. Els barcelonins s'escampen per tota Catalunya buscant un forat en una comissaria que arribi la data programada pel viatge que hagin preparat.

El coordinador dels treballadors de l'Administració General de l'Estat a Barcelona del sindicat CSIF, Federico Sánchez, parla d'una falta de funcionaris endèmica que s'agreuja a Catalunya. L'administració estatal fa cinc anys que no convoca noves places de funcionaris i això ha causat un dèficit de funcionaris del 25%, explica. Però això, a més, "s'accentua" en el cas dels treballadors del ministeri de l'Interior. Aventura que una de les raons pot ser que la majoria de llocs de feina que hi ha són d'atenció el públic, "els més complicats i que causen més estrés, perquè la gent a vegades s'enfada".

Però a més, "ciutats com Barcelona, Palma i Madrid són molt cares" i els funcionaris que poden se'n van a altres zones de l'Estat on mantenen el mateix sou i la vida és més barata. A més, "a Catalunya hi ve gent d'altres zones de l'Estat", que així que pot marxa per acostar-se a la seva població d'origen. Tot i que els encarregats de tramitar la documentació són funcionaris administratius, aquesta manca crònica de personal fa que cada vegada hi hagi més policies que fan també aquesta feina. Però entre la Policia Nacional a Catalunya també hi falta gent.

"No és el mateix cobrar els 1.400 euros que guanya un policia a Catalunya que a Múrcia o a Extremadura, molts se'n van així que poden", explica Toni Granados, portaveu del Sindicat Unificat de la Policia. El secretari general a Catalunya de la Confederació Espanyola de Policia (CEP), Sebastián Hernández, posa com a exemple l'últim concurs general de trasllats, que implicarà que marxin uns 260 policies de Catalunya entre aquest mes i el que ve -44 deixen l'aeroport del Prat, un altre punt problemàtic-, mentre que per cobrir-ho, el mes de juliol s'incorporaran tan sols aproximadament la meitat de nous agents sortint de l'acadèmia. Segons el CEP a Catalunya falten 1.040 agents dels 3.800 que hi hauria de tenir la Policia Nacional espanyola.

"Això passa cada estiu, encara que ara s'agreugi, l'Administració ho hauria d'haver previst i obrir a les tardes pagant hores extraordinàries", diu Hernández. Granados, a més, lamenta que fa tres setmanes van demanar una reunió al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per parlar problemes de la Policia Nacional -com aquesta manca de personal-, i no els han donat data fins el 29 de juny. "No hi deu veure urgència", afegeix.

A tot això cal afegir-hi que just fa deu anys es van començar a lliurar els primers DNI electrònics, que molts ciutadans van demanar per poder fer tràmits en línia. Aquest any, doncs, caduca de cop tota aquella primera tongada de 600.000 documents a tot l'Estat. L'any que ve, segons xifres de la Policia Nacional, la situació "pot ser pitjor", perquè caducaran un milió de DNI electrònics. Sánchez, a més, també lamenta que es posés en marxa un document així sense els mitjans adequats, assegura que el sistema informàtic encara té problemes que la web per demanar cites prèvies sovint cau i no es poden reservar.

Des de la Policia Nacional admeten que els manca personal. I més a l'estiu, quan hi ha entre un 25% i un 30% de la plantilla de vacances. Recorden que fer un DNI són entre 10 i 12 minuts de feina de mitjana i que això implica que un funcionari només en pot fer uns cinc cada hora, i també lamenten la manca de planificació dels ciutadans que s'esperen a l'estiu per renovar la documentació a última hora. A més, resulta que entre un 10% i un 15% de les cites prèvies reservades pels ciutadans, no es compleixen, i això acaba desajustant el sistema.

Dijous, per exemple, a Barcelona es van expedir uns 1.700 documents d'identitat, un 13% dels qui havien reservat cita no es van presentar a la comissaria i 645 dels que van renovar el document ho van fer sense cita. Per aconseguir un document sense cita, però, cal presentar-se a la comissaria a primera hora, força abans que obri, i fer cua l'estona que calgui sense cap garantia d'aconseguir un número de torn.