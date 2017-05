Pisarello nega que hi hagi cap crisi per les crítiques del PSC per la reforma de la Via Laietana

El primer tinent d'alcalde i actual alcalde accidental Gerardo Pisarello ha assegurat aquest dijous en una entrevista a TV3 que el PSC coneixia les millores de Via Laietana, i ha negat que hi hagi cap esquerda en el govern per aquest projecte. El regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, el socialista Daniel Mòdol, va criticar dimecres que les mesures anunciades per la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, eren un "pedaç" i que no configuraven una reforma "de consens". També es va queixar i va dir que se n'havia assabentat per la premsa. "Aquesta proposta de reforma surt de Ciutat Vella i els consellers del PSC hi estan a favor. Ens posarem d'acord, perquè el projecte de fons el compartim absolutament", ha remarcat Pisarello.

Pisarello, segons ha recollit l'ACN, ha afirmat que tothom accepta que cal una reforma integral de Via Laietana i que les mesures anunciades per Gala Pin són només un primer pas, un projecte de 2 milions d'euros per fer unes primeres actuacions. En aquest sentit ha indicat que la proposta surt del districte de Ciutat Vella, on s'ha parlat amb tots els partits, també amb el PSC. "Hi pot haver un desajust en la informació", s'ha limitat a admetre. I ha afegit que Pin "parla amb tothom i té una excel·lent relació amb Jaume Collboni". "Ens posarem d'acord, perquè el projecte de fons el compartim absolutament, i el compartim amb altres forces de l'oposició", ha conclòs l'alcalde accidental.

Pel que fa al projecte de funerària municipal, que finalment no es va votar en l'últim ple per manca de suport, Pisarello s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord perquè "el 95% dels barcelonins" el volen. Ha recordat que la demanda d'ERC de comprar Serveis Funeraris a Mémora "no és sobre la taula perquè l'empresa no ha dit que vulgui vendre", i ha insistit que crear una nova empresa pública és una proposta "de sentit comú".

Sobre la decisió de rescindir el contracte del túnel de les Glòries, Pisarello ha reiterat la postura que la mateixa tinent d'alcalde Janet Sanz va expressar dimecres al vespre als veïns en una audiència pública. L'alcalde accidental ha defensat que va ser una decisió "valenta" i que era necessària després de comprovar que hi havia 19 mesos de retard i 11 milions de sobrecost, i que les constructores estan investigades pel cas del 3%. "El que havíem de fer és aturar-ho, fer net i començar de zero", ha declarat. I ha afegit que l'Ajuntament "està disposat a enfrontar-se a les grans empreses".

Sobre la picabaralla entre Janet Sanz i Xavier Trias pel 3% en l'últim ple, ha recordat que hi ha casos judicialitzats i "no són cap invenció del govern". Segons Pisarello "no pot ser que quan es parli de males pràctiques o es qüestioni l'anterior gestió la resposta sigui la indignació". El govern, ha avisat, "anirà fins al final" en aquesta qüestió. Pel que fa als danys que demanarà l'Ajuntament a les constructores i l'estudi d'una possible inhabilitació perquè no s'hi puguin tornar a presentar, el primer tinent d'alcalde s'ha limitat a dir que tot això s'ha d'estudiar i deixar que els òrgans competents investiguin. De tota manera, ha insistit que la resta d'actuacions previstes en superfície no es veuran afectades, i ha citat el parc, els habitatges i l'adequació de la torre Agbar perquè pugui ser seu de l'Agència Europea del Medicament.