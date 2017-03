La Plataforma per la Llengua crida a un enviament massiu d'e-mails pel català a la justícia

"Enviem milers de correus al Consejo General del Poder Judicial exigint justícia en català!". Aquesta és la crida de la Plataforma per la Llengua per llançar la seva nova campanya, en aquest cas en defensa de l'ús del català en l'àmbit de la justícia. El lema: "El català a la justícia es troba en estat crític".

Just el dia que s'ha sabut que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha revocat la decisió de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de sancionar la jutge d'Olot que va demanar a dues advocades que parlessin en castellà, l'entitat de defensa de la llengua ha presentat la seva crida. Hi adjunta el formulari per a l'enviament massiu: només cal entrar a la seva pàgina web, signar-lo i enviar-lo.

El text és una sentència fictícia i simbòlica en què es condemna l'estat espanyol per exigir que el dret, ja reconegut, a relacionar-se en català amb l'administració de justícia s'apliqui realment. Diu el manifest que es proposa condemnar "l'estat espanyol, el Consell General del Poder Judicial i les administracions públiques amb competències en el món jurídic, així com els operadors jurídics (notaris, registradors, col·legis d’advocats i procuradors) com a culpables de la precarietat de l’ús de la llengua catalana i de la discriminació que pateix en l’àmbit judicial. Imposem a l'estat espanyol, al Consell General del Poder Judicial i a altres que es compleixin les recomanacions fetes per part del Consell d’Europa per tal d’aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i que s’exigeixi el requisit lingüístic per als jutges, lletrats de l’Estat i fiscals que exerceixin als territoris de domini lingüístic català".

Per defensar la seva tesi, la plataforma adjunta diversos testimonis de ciutadans, d'orígens diversos, que expliquen la seva vivència. Un advocat pakistanès que viu i treballa a Catalunya –que ha après el català recentment i no entén que no el pugui fer servir amb normalitat als jutjats–, una advocada de Saragossa establerta a Barcelona –que assegura que els testimonis són molt més espontanis si declaren en la seva llengua– i una testimoni valenciana que va haver de declarar en el judici del cas Nóos i va provocar un daltabaix perquè va voler fer-ho en català –a Mallorca, on el català és llengua oficial– són alguns dels casos recollits en tres vídeos.