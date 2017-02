Polèmica al Festival del Circ de Figueres per un espectacle amb gats

Polèmica a Figueres perquè el Festival Internacional del Circ, que fa cinc anys que organitza espectacles circenses per a tots els públics, ha programat un espectacle d'equilibris en el qual participen gats. Els animalistes han denunciat que el muntatge 'Gats' de la russa Asel Saralaeva està basat "en l'abús i el càstig" als animals, cosa que ha despertat la seva "indignació i incredulitat". Així ho ha denunciat el Pacma de Girona a través d'un comunicat.

En el número es pot veure com diversos felins són col·locats en dues barreres paral·leles suspeses en l'aire, per on els gats han d'avançar suspesos per les potes davanteres. Segons el partit animalista, els gats són animals que, encara que es consideren domèstics, "es troben en un estat molt primari respecte a altres com serien els gossos", ja que no es poden "ensinistrar amb reforços positius ni amb joc".

Segons diuen, l'espectacle és "insultant" i demostra una "falta de respecte total" cap a les entitats que defensen els espectacles de circ de "qualitat i adaptats als nous temps". Segons recorden, a Catalunya s'ha aprovat una modificació de la llei de protecció animal que prohibeix utilitzar animals salvatges en les exhibicions de circ. El Pacma creu que l'espectacle del Festival del Circ ha aprofitat aquesta legislació "incompleta" per "burlar la sensibilitat animalista".

Arran de les acusacions dels animalistes, el director del festival, Genís Matabosch, ha indicat a l'agència Efe que es tracta d' acusacions "molt fortes i desafortunades", i retreu que els militants del Pacma les hagin fet sense anar al circ a veure l'espectacle.

A més, Matabosch ha fet referència a un informe d'un veterinari del Col·legi de Veterinaris de Girona en què testifica que els animals participants no mostren cap símptoma de maltractament i que la seva activitat diària "no condicionava gens el seu benestar físic i psíquic". "Asel Saralaeva, la cuidadora dels gats i responsable del número, va recollir els gats dels carrers de Rússia, on les condicions meteorològiques són molt adverses, i els va donar una nova oportunitat i una nova vida", ha defensat Matabosch.

Segons el director, el muntatge es basa en una complicitat total entre l'ensinistradora i els gats, i en una recompensa, ja que després de fer els exercicis els animals són premiats". El director del festival ha afirmat que "sempre treballem dins la llei, que en aquest cas considera que els animals domèstics poden fer aquest tipus d'activitats", i ha conclòs que no dubtaran a "arribar als tribunals per injúries i calúmnies, ja que els atacs es produeixen des del total desconeixement tant de l'atracció com de les condicions de vida d'aquests animals".