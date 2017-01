Polèmica per un estriptis femení amb sexe explícit en una discoteca de Mataró

L’Ajuntament de Mataró ha obert un expedient sancionador al bar The Bot per haver programat un espectacle de caràcter sexual, en què quatre noies van fer sexe oral enmig de la sala. El consistori ha rebutjat l’actuació, que va fer-se dissabte a la nit, i investiga ara si l’establiment va incórrer en alguna il·legalitat administrativa o penal.

El govern revisarà les condicions de la llicència d’activitats del local i si l’espectacle es va anunciar prèviament. Alhora, vol aclarir si hi havia menors presenciant l’actuació, fet que podria derivar en un delicte d’exhibicionisme, amb responsabilitats penals. “No permetrem un oci nocturn en què la dona sigui un reclam sexista”, ha sentenciat la regidora d’Igualtat i Joventut, Marisa Merchán.



La regidora ha qualificat de “pornogràfic i fastigós” l’espectacle. Ha admès que “cadascú pot fer amb el seu cos el que vulgui”, però ha rebutjat rotundament que aquests actes “siguin el reclam per fer unes copes gratis”. “Això ens indigna”, ha afegit.

L’Ajuntament ha convocat una reunió extraordinària del Consell Municipal d’Igualtat dona-home per analitzar l’actuació.

La regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, Núria Moreno, ha assegurat que, mentre es tramita l’expedient, l’Ajuntament pot determinar el tancament cautelar de la sala, que podria elevar-se a definitiu quan conclogui la investigació. Serà aleshores quan es valorarà, també, la imposició d’una multa.

La investigació oberta aquest dilluns se suma a un altre expedient que l’Ajuntament va obrir a The Bot al novembre i que encara està en fase d’instrucció. En aquest cas, també es vol determinar si les activitats s’ajustaven a la llicència del local, ja que diverses actes de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van constatar que el local funcionava com a bar musical, malgrat tenir només una llicència de bar berenador.

The Bot diu que va intentar aturar l’espectacle



Els responsables del bar, al polígon del Pla d’en Boet, han sortit al pas de les crítiques que durant les últimes hores s’han estès per les xarxes socials, que han difós imatges de l’espectacle de dissabte. En un comunicat fet públic aquest dilluns, The Bot argumenta que l’actuació era subcontractada a l’empresa Bullpark, com ja van fer l’any passat. I ha assegurat que els responsables del bar no eren coneixedors del joc eròtic inclòs en l’espectacle fins que el van veure i el van “intentar aturar tan ràpidament com va ser possible”.

En aquest sentit, l'establiment ha demanat disculpes “si algú s’ha sentit ofès” i ha afirmat que faran tot el possible per què no es repeteixi una actuació similar. Al mateix temps, The Bot Mataró ha defensat que té una “consolidada trajectòria” i que està al corrent de totes les obligacions legals, a més d'haver superat “satisfactòriament” totes les inspeccions.

Arran lamenta l’”objectivització” del cos de la dona

La difusió de les imatges de l’espectacle de dissabte ha agafat volada després que l ’organització juvenil de l’esquerra independentista Arran denunciés els fets en un comunicat públic. L’entitat ha lamentat que l’actuació a The Bot “objectivitza el cos de la dona, presentant-lo com un producte més a consumir”, i ha assegurat que aquests espectacles “perpetuen la cultura de la violació i un model d’oci basat en la mercantilització de les dones”. Per aquest motiu, Arran ha instat l’administració a actuar amb “fermesa i contundència”.

Les imatges, recollides per Arran per denunciar-les, mostren el contingut de sexe explícit de l'espectacle.