Polèmica per una xerrada de l'arquebisbat de Barcelona que crida els homosexuals catòlics al celibat

"L'homosexualitat és una ferida que no s'alleuja tenint relacions. Si no ho admets, mai tindràs pau". Aquesta és una de les afirmacions de l'escriptor Philippe Ariño, homosexual i catòlic practicant que des del 2011 pregona la castedat i que ha estat convidat per l'arquebisbat de Barcelona a fer una conferència aquest diumenge, 12 de febrer, a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Anna. Les polèmiques declaracions d'Ariño han posat el col·lectiu homosexual en peu de guerra. Des de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) han demanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que intervingui per impedir la xerrada, emparant-se en la llei contra la LGTBIfòbia que va aprovar el Parlament fa dos anys. La Generalitat ja ha obert un expedient per, si es dóna el cas, imposar una sanció.

La posició d'Ariño és que els homosexuals no han de mantenir relacions sexuals ni tenir parella. Segons ha explicat al seu llibre 'Homosexualitat contracorrent', el 2011 va descobrir "la bellesa de la continència". "Vaig descobrir que reconeixent la meva ferida i oferint-la a Crist i a l'església, la meva condició dolorosa es convertia en una festa", explica en relació a la seva homosexualitat.

Tot i les controvertides declaracions, la Generalitat "no té cap instrument per suspendre prèviament la xerrada". La directora general d'igualtat, Mireia Mata, ha explicat en declaracions a l'ARA que el departament ha obert un expedient "per saber si la xerrada és sancionable i infringeix la llei". Segons explica, no hi ha cap delicte previ, de manera que estaran amatents per si "durant l'acte s'infringeix la llei".

Mata afirma que la llei catalana "no té un esperit repressor ni sancionador per la via penal", però avisa que el Govern "tampoc tolerarà que es falti el respecte". "No permetrem que, sota l'empara del debat d'idees es discrimini aquest col·lectiu", ha afirmat.

La xerrada podria vulnerar dos articles de la llei

Davant de l'anunci de la conferència, l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) havia demanat que la Generalitat intervingui per suspendre-la, emparant-se en la llei contra la LGTBIfobia que va aprovar el Parlament. En concret, creuen que es podria vulnerar els articles 5 i 6, que estableixen que les administracions públiques "han de vetllar pel dret a la no discriminació amb independència de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere de la persona o del grup familiar al qual pertanyi".

La llei també obliga les institucions a " protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d'acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals", a garantir "el respecte de la pluralitat d'identitats per orientació afectiva i sexual" i a "vetllar per la sensibilització, la prevenció i la detecció de la discriminació".

La regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha manifestat la seva preocupació per la xerrada i ha dit que "és intolerable que es qüestionin les llibertats i la diversitat sexual".

És Intolerable que es qüestionin les llibertats i la diversitat sexual https://t.co/t9ZSnEoSJw — Laura #LesComuns (@L_Makeba) 7 de febrer de 2017

Qui també ha carregat contra la conferència és l'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes. A través d'un comunicat, l'entitat ha criticat que l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, permeti la conferència d'Ariño ja que consideren que "dóna suport a una visió malaltissa de l'homosexualitat". Segons recorden, Omella va escriure el pròleg d'un llibre de l'autor. L'Acgil ha lamentat la posició de la "jerarquia catòlica", a qui ha acusat d'estar "entestada a presentar l'homosexualitat com una patologia o com un fenomen situat fora dels designis de Déu".

L'Arquebisbat es defensa

Davant les crítiques, els organitzadors de la xerrada han mantingut posicions. L'arquebisbat defensa que l'objectiu del cicle de conferències que han preparat és "aprofundir en la reflexió sobre qüestions que interpel·len als joves", des del " màxim respecte per la pluralitat i la diversitat de punts de vista".

La xerrada s'anuncia amb preguntes que interpel·len els interessats: "Hi ha alguna diferència entre l'amor entre persones del mateix sexe o de sexe contrari? Sempre hi ha hagut homosexualitat i ara surt a la llum, o l'acceptació fa que ara hi hagi més predisposició? Les persones homosexuals neixen amb aquesta tendència o l'adquireixen?", anuncien al Facebook de la xerrada.

El mateix delegat de Joventut de l'arquebisbat i organitzador de l'acte, Bruno Berchez, ha afirmat a EFE que Ariño ve a explicar la seva història "no a dir què s'ha de fer i què no" i ha defensat la xerrada perquè l'autor "diu coses interessants perquè no és un discurs típic". " El fet de convidar-lo no vol dir que estiguem d'acord amb el què diu", ha dit Berchez. Encara que ha admès que "és difícil per a un catòlic" parlar d'homosexualitat, ha afirmat que es tracta d'una realitat i que "l'església ha d'acollir a tot el món".

"Hi ha coses en què jo mateix no estic d'acord amb Ariño", ha comentat el mossèn, que reconeix que les declaracions d'Ariño no agradaran "a les persones més militants homosexuals" ni tampoc "als catòlics més tancats".

De fet, el col·lectiu de catòlics conservadors E-Cristians ha sortit també en defensa de la xerrada i ha acusat els col·lectius LGTBI de "convertir-se en dictadors del que es pot dir a Catalunya". A través d'un comunicat, E-Cristians defensa que "una persona homosexual tingui el seu criteri i que aquest sigui diferent dels dels grups que han convertir l'homosexualitat en un projecte polític, no significa que hagi de ser silenciat".

Polèmiques declaracions

En diverses entrevistes i llibres, Ariño explica el seu punt de vista sobre l'homosexualitat. En una entrevista al diari Prisma, assegura que "el diable ha escollit l'homosexualitat per amagar-se", ja que considera que ser gai és "l'únic mal que és considera bé" i que "és justificat". "La resta de mals la gent sap que ho són: avortament, divorci, homicidi... Però l'homosexualitat, no", afirma.

En la mateixa entrevista, l'autor critica les parelles homosexuals perquè "donen l'aparença de viure un amor perquè hi ha sentiments però els hi falta ànima". Segons diu, l'homosexualitat "és un món de mentides, que exteriorment es mostra alegre i dins està ple de ràbia i tristesa".