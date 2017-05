La Policia intervé en un nou cas del joc de la 'balena blava' a Mallorca

La Policia ha detectat el primer cas de la 'balena blava' a Palma després que la directora d'un centre educatiu de la ciutat alertés que una alumna menor d'edat podria haver-se iniciat en el joc. Segons fonts de la policia local de Palma, la directora del centre va enviar un correu electrònic a la Policia alertant d'aquest possible cas. Els agents van fer un informe que després van remetre a la Policia Nacional, que ara s'encarrega de la investigació.

De moment, no ha transcendit gaire informació sobre el cas o l'estat de la jove. El diari local Última Hora ha informat que la menor, d'uns 13 o 14 anys, tenia talls molt significatius en un dels seus avantbraços. Segons aquest diari, la directora del centre es va entrevistar amb l'alumna, qui li hauria confessat que s'havia autolesionat amb una fulla d'afaitarperquè un joc d'internet així ho requeria. Un joc que, va explicar ella mateixa, consistia en anar superant proves fins que al final li demanaven que es tirés d'un pont. Els pares de la menor van ser alertats de seguida, i es van mostrar molt sorpresos i col·laboradors. Segons informa el mateix diari, ells mateixos van reconèixer que la seva filla dormia amb una fulla d'afaitar sota el llit.

Aquest és el segon cas detectat a l'Estat. El primer va donar-se a conèixer fa només uns dies, després que ingressessin una noia de 15 anys en un hospital de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar que es tragués la vida.

La 'balena blava' és una prova que proposa als participants 50 reptes que han de complir fins a assolir el final del joc, que és el suïcidi. Els reptes són molt diversos, com visualitzar una pel·lícula de terror o fer-se talls als braços. Els participants s'uneixen a aquest repte macabre a través de les xarxes socials.

El CAC denuncia a la Fiscalia 15 continguts d'internet que inciten al suïcidi

Precisament aquest dilluns el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat a la Fiscalia 15 continguts localitzats a Internet en què s'incita al suïcidi. Paral·lelament, l'entitat ha demanat la retirada a les plataformes i proveïdors d'Internet, la seva retirada immediata. Es tracta de sis vídeos a Youtube, quatre blogs, dos webs, dos fòrums i un compte de Twitter amb 16.700 seguidors.

Així ho ha explicat el president del CAC, Roger Loppacher, que ha alertat també que el seguiment d'aquest contingut és cada vegada més difícil perquè es dona en grups de Whatsapp o missatgeria privada. Des del CAC s'alerta de l'efecte d'aquest contingut a les persones més vulnerables com poden ser les persones amb depressió o ansietat, o els adolescents.

El president del CAC, Roger Loppacher ha alertat que també s'ha detectat que cada vegada és més freqüent, a l'hora d'adherir-se a converses sobre suïcidi, que es demanin dades personals com el correu electrònic o el telèfon, per poder continuar-les a través de missatgeria privada o grups de Whatsapp, com passa en el cas de la 'balena blava'.

Per aquest motiu, des de l'associació Després del Suïcidi es demana un esforç de reflexió al voltant del què suposa la xarxa i la navegació, sobretot pels adolescents, més vulnerables, a aquests missatges de risc. Cecilia Borràs, presidenta, ha fet un símil i ha assegurat que, de la mateixa manera que s'ha ensenyat als petits a no travessar el carrer en vermell, cal seure a consumir continguts audiovisuals amb ells perquè aprenguin a discernir productes nocius per a ells, i sobretot, també ensenyar-los a denunciar la presència d'aquests continguts a una persona adulta que pugui demanar-ne la retirada.

Des del CAC s'ha xifrat en 19 milions els resultats que dona Google a la cerca 'suicidio', mentre que a YouTube se n'ha localitzat 890.000, una plataforma on el percentatge de contingut considerat de risc és més alt. Des de Després del Suïcidi s'alerta que per cada mort per suïcidi, 495 persones a Catalunya el 2015, hi ha 100 temptatives, i que la prevenció i la comunicació són els elements clau per evitar-les.