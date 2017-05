El Prat es compromet a fer esperar un màxim de 45 minuts per revisar passaports

Els passatgers que agafin un avió al Prat hauran d'esperar un màxim d'entre 20 i 30 minuts al control de passaports, i els que tornin de viatge tindran un temps d'espera màxim d'entre 40 i 45 minuts en els dies de màxima afluència, segons ha dit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Aquests són els objectius que s'han marcat a la reunió d'aquest dimecres entre el govern espanyol, la Generalitat, l'Ajuntament i responsables de l'aeroport. Abans, però, caldrà que arribin els reforços que s'esperen per a abans de l'estiu per posar fi a les cues de fins a tres hores que s'han vist les darreres setmanes.

L'objectiu un cop es normalitzi la situació són uns temps d'espera per sota dels estàndards europeus, que fixen un màxim de mitja hora de cua per a la revisió de passaports en els vols de sortida i d'una hora com a màxim en les arribades. De fet, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha donat una estimació més optimista dels temps màxims que s'esperen per al Prat, i ha assegurat que la forquilla anirà dels 20 minuts com a màxim en els vols de sortida fins als 40 per a les arribades.

La reunió Estat-Generalitat també ha abordat el dispositiu per posar fi a les cues i la falta d'efectius al Prat. Millo ha detallat que quan arribi la punta de passatgers de diumenge vinent, dia en què solen produir-se les cues, ja hi haurà al Prat vint aparells verificadors manuals nous i 44 agents extres de la Policia Nacional, catorze dels quals s'han derivat d'altres serveis que prestaven a la demarcació de Barcelona.

Abans de l'estiu, que es la data que s'ha marcat el govern espanyol per resoldre la crisi, hi haurà a l'aeroport del Prat 144 agents més dels actuals, que no ha precisat quants són. També s'esperen una trentena de verificadors manuals més, amb la qual cosa la xifra total de la dotació extra serà de 50 i es passarà dels 46 actuals a 96. Tanmateix, s'instal·laran 30 verificadors automàtics, els denominats ABC, i s'incorporarà un nou tipus de personal amb el nom de 'jaquetes verdes', que seran els encarregats d'ensenyar als usuaris a fer servir les màquines automàtiques, perquè han constatat que els aparells que ja hi ha d'aquest tipus estan "infrautilitzats".

"Sembla que s'han pres decisions per reconduir la situació. La pregunta que ens fem i que hem fet és per què no s'ha fet abans", ha precisat Rull, que ha avisat que la Generalitat vigilarà que es compleixin els terminis fixats. De fet, es complirà la petició de la setmana passada d'una comissió de seguiment sobre la situació del Prat i hi haurà una reunió setmanal "de caràcter tècnic" per analitzar l'estat de la qüestió.

Millo ha aplaudit el to positiu de la trobada d'avui, i ha respost a Rull que sí que hi va haver previsió, encara que el conseller no en tingués constància, però que l'alt volum de passatgers que ha arribat en determinats moments ha sigut més alt de l'esperat.

A la reunió d'avui també hi ha sigut el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor; la directora de l’aeroport, Sonia Corrochano; el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote; el general cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

Ni rastre dels retrets

Ha sigut la primera trobada entre Estat i Generalitat d'ençà que van començar les cues al control de passatgers del Prat, i arriba després de l'escenificació del distanciament entre ambdues administracions la setmana passada. L'enfrontament va començar arran d'unes declaracions de la portaveu del Govern, Neus Munté, que va acusar l'executiu espanyol de practicar "un sabotatge i un boicot premeditat" contra l'aeroport barceloní.

L'endemà Millo va convocar una reunió a la delegació del govern espanyol a Barcelona per acordar les mesures a emprendre per solucionar els problemes del Prat i no hi va convidar el Govern, a qui després va plantar en la reunió que ja havien preparat per al mateix dia a la tarda per constituir una "comissió de seguiment" de les solucions que s'anessin posant en marxa.

L'origen del problema

El 7 d'abril la Unió Europea (UE) va aprovar la nova normativa de control de fronteres, que comporta un enduriment del control de passaports. L'Estat va decidir implementar el canvi de manera immediata amb els mateixos efectius, i això es va traduir en cues quan va arribar la primera punta de passatgers coincidint amb el pont de maig.

Des d'aquell moment, els episodis de cues s'han anat repetint cada cop que hi ha hagut un volum elevat de trànsit aeri, i les cues han arribat a superar les 3 hores els caps de setmana. La situació va ser especialment complicada el diumenge 14 de maig al vespre i el dilluns següent a la matinada, quan van coincidir a l'aeroport barceloní 17 vols de cop a més d'una quantitat inusual de vols privats de persones que havien vingut a la capital catalana amb motiu de l'Automobile Barcelona i el Gran Premi de Fórmula 1 d'Espanya.

Davant d'aquests incidents, Aena i el ministeri de l'Interior van acordar un "pla de xoc", consistent en la compra de 40 nous verificadors i l'increment d'efectius al Prat. Després de les primeres cues ja es van destinar més agents a l'aeroport barceloní, concretament 40, la major part dels quals procedien de la comissaria de la Policia Nacional a Cornellà de Llobregat.