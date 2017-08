Precarietat laboral per als qui gestionaran la renda garantida de ciutadania

La renda garantida de ciutadania serà una realitat el 15 de setembre del 2017 per a les 29.000 persones que avui reben la renda mínima d'inserció i les 7.000 famílies monoparentals amb una feina parcial i un sou inferior als 664 euros. Els nous treballadors encarregats de gestionar-les, però, tindran un sou de poc més de 800 euros en jornades parcials i contractes que no aniran més enllà dels tres anys, segons denuncia el sindicat de CCOO.

El govern ha obert 403 places, que començaran a treballar l'1 de setembre en la gestió de la prestació. Els nous treballadors es convertiran en funcionaris interins d'un programa d'ocupació temporal del servei d'ocupació (SOC) i, per tant, ja se'ls ha informat que no podran optar a treballar-hi més de 3 anys. Segons el sindicat, un programa com aquest s'hauria d'utilitzar en situacions puntuals. "La renda garantida tindrà una duració a llarg termini; no entenem perquè els treballadors que la gestionaran, en canvi, formaran part d'un programa d'inserció temporal", es pregunta de manera retòrica el coordinador del sector de la Generalitat de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, Andreu Martí.

"La renda garantida és un dret social molt digne que hem aconseguit. Però les presses per implantar-la no poden ser una excusa per no posar en marxa una bona contractació", ha opinat Martí. A més, amb el programa de treball, afegeix Martí, els nous empleats no tindran dret a rebre el plus d'atenció al públic que sí que reben la resta de funcionaris que atenen.

Per això, el sindicat denuncia la contractació com a frau de llei i, de moment, ha presentat una carta oberta a la consellera de Treball Dolors Bassa i als treballadors del SOC. Per la seva banda, les previsions de la Generalitat són que els treballadors s'incorporin l'1 de setembre, 15 dies abans que es posi en marxa la renda, i facin l'atenció als afectats a les oficines del SOC a les tardes.