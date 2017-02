Els pares de Premià abandonen la protesta a la seu d'Ensenyament a canvi d'una reunió que es farà dilluns

Els pares de l'escola Mar Nova de Premià de Mar han abandonat a les cinc de la tarda d'aquest divendres l'ocupació de la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme i el Vallès Oriental. Després de trenta hores de tancada en la que perseguien el compromís del Departament de no tancar el centre el pròxim curs, com preveu la planificació escolar, han aconseguit agendar una reunió per dilluns amb el secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Antoni Llobet, i l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, en la que els haurien assegurat que "totes les opcions estaran sobre la taula".

Des de l'AMPA es valora el gest perquè "aquest compromís de diàleg no l'havíem aconseguit mai", però avisen que si els "tornen a enganyar", les pròximes accions de reivindicació seran més contundents. A través d'un comunicat, els pares expliquen que el secretari general els ha demanat un vot de confiança i que han decidit desconvocar la protesta per això.

De fet, els pares s'han emplaçat ja a demà per reunir-se i començar a planificar futures accions de reivindicació per, en cas que la reunió de dilluns no sigui fructífera, les puguin començar a engegar ben aviat. I és que el temps per 'reobrir' l'escola el pròxim curs corre a la seva contra, ja que en poques setmanes es preveu que comenci la preinscripció escolar i, ara per ara, la Mar Nova no és una opció.

L'objectiu dels pares és fer entendre el Departament que l'escola pot mantenir-se oberta perquè representa un model pedagògic singular que cap altra escola ofereix al municipi. A més, recorden que el Parlament va aprovar per unanimitat una resolució, ja l'any passat, per instar el Govern a mantenir obert el centre. Tot i així, per a aquest curs ja no hi va haver preinscripció per a P3 i pel curs vinent es preveu el seu tancament.

I és que el conflicte entre el Departament i l'AMPA de l'escola s'arrossega ja des de fa mesos, però no ha estat fins a aquesta setmana que ha arribat al seu punt més àlgid, quan un grup de pares va ocupar dijous la seu dels SSTT d'Ensenyament al Maresme i el Vallès Oriental per reclamar que el centre no tanqui.

Desprès de passar-hi la primera nit, i davant l'enroc de les posicions d'uns i altres, el Departament ha optat aquest divendres per no obrir l'accés principal dels Serveis Territorials per motius de "seguretat i ordre" i el servei d'atenció al públic s'ha fet en l'horari habitual, però per la porta del darrere de l'edifici i prèvia identificació de les persones que hi volen accedir per fer algun tràmit.

L'AMPA ha denunciat que es tractava d'una estratègia per intentar aïllar-los i evitar que la tancada s'allargui també el cap de setmana. Finalment, però, els motius que els han fet desistir han estat uns altres. El Departament els rebrà dilluns a Barcelona "amb totes les opcions sobre la taula", segons han explicat els pares.