Un sergent de Premià, condemnat per humiliar una agent: "Espavila nena, que vas a pas de tortuga"

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a nou mesos de presó un sergent de la Policia Local de Premià de Dalt per humiliar una de les agents que tenia al seu càrrec durant dos anys. L'home li assignava tasques sense sentit o la ridiculitzava davant dels companys : "ja em diràs si véns demà a treballar o et quedes a casa plorant", "espavila nena, que vas més lenta que una tortuga" o "posa't a treballar i no escoltis converses de grans", li hauria dit, entre d'altres. La sentència l'obliga a indemnitzar la dona amb 14.000 euros.

Segons la sentència, el tractament que el sergent donava a la seva subordinada va fer que aquesta patís situacions de tensió i atacs d'ansietat en diverses ocasions. El tribunal assegura que el policia encarregava a l'agent tasques de perfil més baix, com ara ensobrar cartes per ridiculitzar-la, altres vegades li parlava davant dels companys com si fos un nen petit i en una ocasió fins i tot la va amenaçar amb obrir-li un expedient per negar-se a denunciar uns fets que no havia vist. També la va menystenir després que rebés una felicitació expressa del cos de Mossos d'Esquadra per les classes de seguretat viària que feia a les escoles: "posa't a treballar i deixa't de tonteries", li va dir.

El tribunal considera que entre 2010 i 2012, el sergent va sotmetre la dona a una situació de "costant humiliació", que la va obligar a agafar-se la baixa durant quatre mesos, i el condemna per un delicte contra la integritat moral, en la modalitat d'assetjament laboral, i un delicte de lesions psíquiques.