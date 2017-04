Premien cinc hospitals catalans per la seva labor antitabac

Cinc hospitals catalans, l'Hospital de Campdevànol, l'Hospital de Traumatologia i Rehabilitació de Vall d'Hebron, l' Hospital de Vic i la Clínica Sant Josep de la Fundació Althaia de Manresa, han estat guardonats amb el 'nivell or' de la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum (ENSH-Global). A més, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha renovat aquest guardó, que ja va aconseguir el 2012.

Es tracta de la màxima distinció atorgada internacionalment a aquells centres sanitaris que han demostrat importants avenços en les polítiques de control del tabaquisme i que representen un exemple per a la resta d'organitzacions en la lluita contra el tabac.

Per arribar al 'nivell or' els hospitals han hagut de demostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme d'acord amb els estàndards de l'ENSH. Així, aquests cinc hospitals s'adhereixen a la vintena de centres de tot el món acreditats amb l'or internacional. A més dels hospitals catalans, també van rebre o van renovar aquesta acreditació cinc centres taiwanesos, un alemany i dos australians.

El lliurament dels nous guardons es va fer dimecres passat, a Viena (Àustria) en el marc de l''ENSH Gold Fòrum', durant la 25a Conferència Internacional de la Xarxa d'Hospitals Promotors de la Salut (HPH).

Entre els requisits que han hagut de complir els hospitals catalanes està tenir una oferta de formació en deshabituació tabàquica per a tots els professionals de la salut de l'hospital, donar assessorament i ajuda per deixar el tabac a pacients i complir totalment la política de recinte sense tabac, tant en espais interiors com exteriors.

La Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum es va crear l'any 1999 coordinada i promoguda per l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i la seva adscripció és voluntària. Actualment formen part 81 hospitals, la majoria centres sanitaris del sistema públic SISCAT.