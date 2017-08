Policies, turistes i mostres de solidaritat: la Rambla intenta recuperar la normalitat després de l'atemptat

Les Rambles proven de tornar a la normalitat després de l'atemptat d'aquest dijous, en què van morir 13 persones i més d'un centenar van quedar ferides de diversa gravetat. El rastre de l'atac encara és molt visible, i hi ha una forta presència policial tant al lloc dels fets com a tots els carrers del voltant.

La Rambla està tallada al trànsit, però no a la circulació de vianants, que poden accedir-hi tant pels laterals com pel centre. Algunes persones ja han deixat records per a les víctimes de l'atemptat, com les flors que es veuen a Canaletes.

Els establiments, restaurants, quioscos i parades de flors han començat a obrir. De fet, els comerciants informen a l'ARA que veuen més gent del que és habitual en aquestes hores. El mosaic de Miró s’ha convertit en un punt de trobada de la premsa, sobretot internacional.

Amb tot, el centre de Barcelona ha quedat pràcticament precintat des de les 9 h, quan s'ha tancat l'estació de metro de Catalunya i s'ha tallat el trànsit amb l'objectiu d'evitar riscos durant el minut de silenci en homenatge a les víctimes. A les 12 h està previst un minut de silenci a la plaça Catalunya, que comptarà amb la presència del rei Felip VI; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com d'autoritats de tots els estaments oficials.

Els Mossos han demanat als ciutadans que vulguin participar en el minut de silenci que hi vagin a peu i que no portin motxilles ni bosses grans, ja que hi haurà controls de seguretat previs. L'estació de metro de Catalunya estarà tancada fins que acabi l'acte, i a la Rambla el trànsit també estarà tancat, com a mínim fins a la tarda. Tampoc funcionarà el metro a les estacions de Liceu i Drassanes. Les línies de bus V13 i 59 també quedaran afectades i no podran circular per la Rambla, sinó que es desviaran per Via Laietana. Equipaments públics dins del perímetre de seguretat, com el Palau de la Virreina, el Mercat de la Boqueria o el centre esportiu Frontó Colom estan tancats.

Barcelona manté activat el Pla d'Emergències Municipal per incidents amb múltiples víctimes, que es va posar en marxa ahir a la tarda després de l'atropellament massiu, encara que gairebé tots els serveis públics afectats per l'atemptat ja han quedat restablerts. Per exemple, avui tornen a obrir les portes espais com el Zoo de Barcelona, el parc d'atraccions del Tibidabo o el Parc Güell.