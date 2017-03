Presó per a l'home ebri que va atropellar i va arrossegar 700 metres una jove de 16 anys a Barcelona

El jutjat d'Instrucció número 1 de Badalona ha dictat aquest dijous presó preventiva sense fiança per a l'home que la nit de dilluns va atropellar una noia i la va arrossegar 700 metres. Els fets van tenir lloc al carrer de Perpinyà, al barri del Besòs i el Maresme del districte de Sant Martí. La noia viatjava com a acompanyant en una motocicleta conduïda pel seu pare quan van ser envestits per l'automòbil. Quan el cotxe es va aturar, ja estava al terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

El conductor del cotxe quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i el jutge li atribueix els delictes de lesions, delicte d'omissió de socors i delicte contra la seguretat vial. Segons queda reflectit a l'auto, l'home era conscient que havia atropellat la menor i, un cop recorreguts els 700 metres, "lluny de socórrer-la i rescatar-la dels baixos del vehicle, l'home va sortir corrents, fet que va provocar que hagués de ser reduït i detingut".

El jutge veu risc de fuga

Les imatges del Trambesòs, continua l'auto, permeten veure com el vehicle condueix inclinat cap a un costat en agafar una rotonda, provocat pel fet que la menor "es troba atrapada sota els baixos", i fins i tot es veu com el casc que duia surt propulsat. Les càmeres de la comissaria de Sant Adrià reflecteixen també com el vehicle denunciat s'atura, el conductor baixa i marxa corrents. En aquest sentit, el jutge qualifica la conducta de l'home de "greument imprudent" en no socórrer la menor lesionada, "en perill manifest i greu".

A banda, el jutge denega la llibertat sota fiança perquè veu un possible "risc de fuga", tenint en compte "la gravetat dels fets que se li imputen". "Amb la mesura de presó es tracta d'evitar que pugui reiterar la seva conducta delictiva i l 'absolut menyspreu cap a la vida i integritat de la víctima", conclou l'auto.