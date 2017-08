Presó per a un dels detinguts pel crim a la discoteca de Lloret

Havia begut molt i consumit unes pastilles que no sabia ni de quina droga eren. Aquesta va ser l’excusa que va posar el principal autor de la pallissa que va acabar matant un noi italià aquest cap de setmana a Lloret de Mar. Els tres acusats del crim -de 20, 24 i 26 anys- van comparèixer ahir davant del jutge i només van respondre a les preguntes del seu advocat. El principal agressor va afirmar que la víctima els havia provocat i que “va començar ell la baralla”, segons va relatar a posteriori l’advocat de la discoteca, Joaquim Boadas, que també s’ha personat contra els detinguts. Els altres dos detinguts van confirmar la seva versió. Tot i així, l’acusat va demanar perdó pels seus actes. Després d’escoltar les explicacions dels joves, de nacionalitat russa i residents a França, el jutge va decretar presó provisional i sense fiança per al principal agressor, i llibertat per als altres dos, tot i que un no pot sortir de l’espai Schengen. La causa està oberta i el fiscal acusa els detinguts d’un delicte d’homicidi.

Els fets van passar divendres a la nit, quan, presumptament, els acusats van clavar una pallissa al jove a la discoteca St. Trop de Lloret. Una càmera de seguretat va gravar l’agressió i una part de les imatges s’han fet públiques, i s’hi veu un noi que clava una puntada de peu al cap i diversos cops a la víctima, que cau a terra sense reaccionar. Desenes de persones s’ho van mirar sense intervenir-hi. El noi va morir hores després a l’Hospital Josep Trueta de Girona a causa de la gravetat de les ferides. D’altra banda, l’Ajuntament va tancar cautelarment la discoteca per deficiències en el protocol de seguretat. La normativa especifica que el local hauria de tenir quatre controladors d’accés i dos vigilants de seguretat. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va assegurar que “només hi havia controladors d’accés” i que tampoc tenia el pla d’autoprotecció actualitzat. L’advocat de la discoteca va justificar-ho perquè a l’estiu “costa molt trobar vigilants disponibles” i, per compensar-ho, havien contractat “nou controladors d’accés, el doble dels necessaris segons la llei”. Boadas va insistir que la brutal agressió es va produir en només “40 segons” i que era “impossible” impedir-la. L’advocat espera que la discoteca pugui tornar a obrir perquè “està en una situació econòmica molt complicada”. Durant la declaració judicial, el jutge també va acceptar que tant la discoteca com l’Ajuntament es personin com a acusació particular, i que les associacions d’oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife siguin acusació popular.

La víctima, Niccolo Ciatti, tenia 22 anys acabats de fer i vivia a la Toscana. El seu pare, en declaracions a la televisió italiana TG1 Rai, va denunciar que els agressors “no són humans, sinó bèsties”. “Ni tan sols un gos mereix una mort així”, va lamentar.

Les xarxes s’han omplert de mostres de solidaritat amb la família del noi mort.