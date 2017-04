Prohibeixen al propietari de la Llibreria Europa vendre llibres per haver editat el 'Mein Kampf'

Un jutjat de Barcelona ha condemnat el neonazi Pedro Varela per haver editat i distribuït sense llicència 4.375 exemplars del 'Mein Kampf' durant 13 anys. El jutge li imposa mig any de presó i l'inhabilita durant un any perquè no pugui editar, publicar ni vendre llibres. Varela ja acumula dues condemnes més per difondre idees genocides des de la Llibreria Europa.

Segons la sentència, Varela "sabia que els drets de l'obra literària" del dictador Adolf Hitler eren propietat de l'estat alemany de Baviera, segons les lleis establertes arran de la caiguda del règim nazi, i tot i així va editar i difondre el llibre, operació amb què va guanyar més de 67.600 euros, que ara haurà de satisfer. Quan va declarar, Varela va defensar-se dient que no va saber fins al 2009 que no podia difondre l'obra, però va admetre que tot i així va continuar fent-ho.

La fiscalia demanava fins a dos anys de presó per a Varela, però el jutjat ha tingut en compte el temps que el cas ha trigat a ser jutjat -es va començar a investigar l'any 2009-. El propietari de la Llibreria Europa acumula dues condemnes més, l'última d'1 any i 3 mesos de presó, per difondre idees genocides o que incitaven a la segregació racial a través de les publicacions que venia.