Prohibida (amb 30 anys de retard) la mutilació de la cua dels gossos a tot l'Estat

Amb 30 anys de retard, Espanya finalment prohibeix la mutilació de gossos. El Congrés ha aprovat aquest dijous la transposició d'una directiva europea del 1987 en què es veta sota amenaça de detenció i sanció tallar la cua a aquests animals. El text ha passat finalment sense cap excepció, després que el PP, ERC i Unió del Poble Navarrès (UPN) intentessin que si que es permetés aquesta pràctica per a alguns gossos de caça, al·legant que -més enllà de l'estètica- és necessària per evitar que s'encallin en arbusts mentre persegueixen preses. Els republicans, a última hora, es van desdir la setmana passada de transaccionar una esmena amb els populars per evitar la imatge de pinça amb el govern de Mariano Rajoy.

La prohibició no és nova a Catalunya que, juntament amb la Comunitat de Madrid, l'Aragó, Andalusia, el País Valencià, Múrcia i Navarra ja havien regulat la cirurgia estètica en gossos, que és competència de cada comunitat. Ara, amb l'aplicació del Conveni europeu de protecció d'animals de companyia s'estén aquesta prohibició a tot el conjunt de l'Estat. En concret, es prohibeixen les operacions quirúrgiques en mascotes amb l'objectiu de modificar l'aparença d'un animal (estètiques) i, en particular, tallar la cua, les orelles, fer una secció de cordes vocals i extirpació d'ungles i dents.

El govern de Mariano Rajoy pretenia ratificar tota la norma, però amb reserves per a aquest article. El PP va aconseguir en la comissió d'Exterior afegir-ne algunes, gràcies al suport d'UPN i d'ERC, que al final ha fet marxa enrere en la seva decisió. En un comunicat, va lamentar que la seva proposta "no s'hagués entès". Els republicans esgrimeixen que la prohibició no garanteix que els poder públics persegueixin i eradiquin aquesta pràctica en alguns territoris de l'Estat, i que per això van voler promoure que aquesta pràctica fos molt limitada, controlada, i sempre fet per veterinaris.

En el fons, hi ha un pugna entre dos lobis: els dels veterinaris i els animalistes. Els primers no volen perdre una font d'ingressos molt important com les operacions estètiques en els animals. Mentre que els altres busquen la seva eradicació completa i defensen que la cua és imprescindible per donar estabilitat a un gos. El PDECat va tenir clar des d'un inici votar a favor de la disposició europea ja que Catalunya l'aplica des de fa anys.