Prohibeixen un anunci de productes capil·lars per fer servir com a reclam el cos d'una dona

Un jutge mercantil de Barcelona ha prohibit aquest dijous que es faci ús d'un anunci de productes capil·lars en què apareix una dona nua, perquè se la utilitza "com un simple objecte" per captar l'atenció. La publicitat va aparèixer el 15 de maig del 2016 en una pàgina completa d'un diari estatal. Presenta el cos d'una dona nua, amb connotacions eròtiques, al costat de les frases "No t'obsessionis amb ella! Tu també en pots tenir una igual... La cabellera, és clar!". El jutge ordena al mitjà a publicar la sentència íntegra i a donar-li el mateix espai i pes que va dedicar a l'anunci.

La sentència del jutjat mercantil 4 de la capital catalana, a la que ha tingut accés Europa Press, considera que l'anunci constitueix publicitat il·lícita i competència deslleial. "Existeix una desconnexió total i absoluta entre la imatge nua de la dona que es representa i el producte promocionat", sosté. El jutge ha considerat que "les frases principals de l'anunci faciliten aquesta desconnexió" entre el nu femení i el tractament capil·lar.

L'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC), que va presentar la demanda, ha afirmat que distorsiona la imatge de la dona, amb un missatge publicitari " vexatori i discriminatori" que pot contribuir a la visió estereotipada de les dones en la societat. L'entitat demandada, CNCE Innovación, ha negat que la publicitat sigui "sexista, discriminatòria i vexatòria" i ha al·legat que la campanya compta amb una altra versió amb un protagonista masculí, que té les mateixes característiques i missatge. El jutge ha considerat que el fet que la campanya també tingui un protagonista masculí no evita que l'anunci es descrigui com a publicitat il·lícita i més si la versió masculina no va sortir publicada en el mateix exemplar que la femenina.