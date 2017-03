Prohibit mutilar la cua dels gossos a Espanya

Bòxers amb les orelles tallades per semblar més agressius o terriers de Yorkshire sense cua. Són gossos que han deixat de formar part del paisatge urbà i rural a Catalunya en l’última dècada. Des del 2003 que està prohibit mutilar un animal per qüestions estètiques. Ara, finalment, la norma s’implantarà a tot Espanya gràcies a la transposició d’un conveni del Consell d’Europa del 1987. El Congrés de Diputats va donar ahir llum verda al text amb trenta anys de retard i després que, a més de Catalunya, la Comunitat de Madrid, Múrcia, el País Valencià, l’Aragó, Navarra i Andalusia ja haguessin vetat les cirurgies estètiques en animals domèstics.

El govern de Mariano Rajoy ha buscat com fos evitar que la norma s’apliqués als animals de caça, al·legant que “es poden ferir en el moment de perseguir una presa per la seva impetuositat en no controlar el moviment de la seva presa” o bé quedar enganxats en un matoll, en paraules del diputat popular Bernabé Pérez. El consell de ministres va afegir una excepció al text en aquest sentit que el Congrés va eliminar ahir gràcies a una esmena d’Units Podem que van secundar tots els partits menys el PP, i Ciutadans i el PNB, que es van abstenir. Ara només queda que el Senat doni llum verda al conveni perquè finalment la prohibició entri finalment en vigor.

Sancions de fins a 20.000 euros

Però la principal incògnita és com s’aplicarà la prohibició. La llei de protecció dels animals aprovada pel Parlament el 2008 -i que posa en ordre totes les qüestions relatives a aquesta matèria aprovades fins llavors- estableix una sanció administrativa de fins a 20.000 euros per a qui mutili un animal que no sigui salvatge, sempre que no sigui per qüestions sanitàries. El conveni europeu no estipula, en canvi, cap punició concreta. Des de l’Associació Parlamentària en Defensa dels Animals celebren que, almenys, el debat al Congrés hagi servit per “conscienciar molta gent perquè ho denunciï quan vegi un gos amb la cua tallada”, explicava ahir a l’ARA el seu portaveu, Jesús Yagüe. “Amb la curta vida dels gossos de caça, en pocs anys sabrem si s’ha produït un delicte”, afegia.

El següent pas de la comunitat animalista és reivindicar una llei marc de protecció dels animals que “harmonitzi” el conjunt de normes autonòmiques. L’advocada Anna Mulà, especialitzada en dret i animals i promotors i responsable jurídica de la ILP que va portar a abolir els toros a Catalunya, recorda que el Codi Penal actual -que va entrar en vigor el 2015- considera delicte mutilar un animal i que, per tant, la multa per tallar la cua a un gos podria anar més enllà d’una fracció administrativa si hi hagués una norma estatal que aclarís les diferents regulacions autonòmiques, on es té plena competència.

La veterinària Maria Piferrer celebrava ahir que finalment la norma es fes extensiva a tot l’Estat. Membre de la junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, va decidir deixar de tallar cues a la seva consulta el 1997, sis anys abans que es prohibís a Catalunya. Durant anys va trobar-se que hi havia gent que feia turisme a altres comunitats per raons estètiques, però ara assegura que ja no és xocant per a gairebé ningú aquí que els bòxers tinguin un posat menys agressiu.