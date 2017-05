Protesta en una església a Banyoles per la condemna a un proavortista

Una seixantena de persones s'han concentrat aquest diumenge davant l'Església de Sant Pere de Banyoles. Ho han fet com a protesta per la sentència que condemna un activista a sis mesos de presó per una acció en favor de l'avortament.

L'home va interrompre una missa que s'estava celebrant al temple el 9 de febrer del 2014 amb una acció de protesta que li ha valgut, finalment, una condemna.

L'acció, a la que hi han donat suport una quinzena d'entitats, ha fet que el mossèn decidís suspendre la missa d'aquest diumenge. La decisió ha sorprès molts dels feligresos que no en sabien res i s'han trobat amb la parròquia tancada.

La concentració ha acabat amb la lectura d'un document on es rebutjava la sentència i es reivindicava el dret a l'avortament lliure i gratuït.