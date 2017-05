Protesta dels pares de l’Escola Entença per la ubicació definitiva del centre

Preocupació i nervis entre els pares de l’Escola Entença de Barcelona per saber quina serà la seva ubicació definitiva. Situada a l’Eixample, l’escola va obrir l’any passat amb mòduls provisionals i d’aquí dos anys ha de traslladar-se al seu emplaçament definitiu. El malestar dels pares ha esclatat després que el Consorci d’Educació de Barcelona hagi posat sobre la taula que una de les tres possibilitats que estudia és traslladar temporalment l’Escola Entença a l’edifici d’habitatges situat a la cantonada del carrer Londres amb Villarroel.

L’Associació de Famílies d’Infants (AFI) de l’Escola Entença assegura que en un edifici d’aquestes característiques -on denuncien que només hi ha un pati a la sisena planta- no podran desenvolupar el projecte educatiu de l’escola. “L’aposta per una escola pública de qualitat no s’ha de traduir només en la creació de nous centres, sinó que tots han de tenir una ubicació adequada per desplegar correctament els seus projectes educatius”, denuncia Constanza Saavedra, membre de l’AFI, que assegura que aquest edifici “no respon al model d’escola pública de qualitat”. A més, considera que “en un context on s’està construint una escola basada en l’adquisició de competències”, l’arquitectura dels espais “és fonamental”. “Amb un edifici marcadament vertical, estret, de mides per sota del que és recomanable, l’impacte en els projectes educatius és nefast”, lamenta Saavedra.

Una altra de les crítiques de l’AFI és que si l’Escola Entença s’acaba ubicant a l’edifici del carrer Londres amb Villarroel “s’agreujarà la deficient distribució urbanística” dels centres de l’Esquerra de l’Eixample. El cas és que l’edifici està situat al costat del CEIP Mallorca i l’Escola Bressol Municipal Londres, i consideren que això pot provocar “greus tensions i conflictes per la falta d’espai. “Estarem concentrant dues escoles públiques, una escola concertada i una escola bressol en un únic quart d’illa”, insisteix Saavedra.

Les famílies han previst avui una concentració de protesta, mentre l’Ajuntament i el Consorci asseguren que la ubicació al carrer Londres serà “l’última de les opcions”. En aquest sentit, apunten, estan treballant per poder traslladar l’escola al solar buit del costat del Mercat del Ninot -propietat del departament de Salut- o a l’espai que es crearà a la presó Model.