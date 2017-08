Puigdemont diu que "no és just" que es "projecti una ombra de sospita" sobre el col·lectiu marroquí

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que "no és just" que es projecti en el col·lectiu marroquí, que a Catalunya és de prop de 200.000 persones, "una ombra de sospita" després dels atemptats de Cambrils i Barcelona. En una entrevista al programa 'El Objetivo' de 'La Sexta', Puigdemont va assegurar que "en les pròximes hores" la policia científica sabrà la identitat del fugitiu de la furgoneta de les Rambles". Primer, però, va detallar que han de saber del cert de qui són les restes de les tres persones trobades a Alcanar (Montsià). Preguntat sobre per què no es va veure la relació entre l'explosió d'aquest municipi i el terrorisme, Puigdemont va explicar que en un primer moment no es va poder veure la gran quantitat de bombones que hi havia sota la runa. A més, va detallar que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona van decidir no posar ni barreres ni pilones a les Rambles perquè en aquest lloc on transita tanta gent "han de poder entrar els cossos d'emergències" i per aquesta raó van decidir reforçar la presència policial a la zona.

Carles Puigdemont també va parlar de la manifestació contra el terrorisme convocada pel proper 26 d'agost i va subratllar que "no té reservat el dret d'admissió". Amb aquestes paraules, el president s'ha referit a la polèmica sorgida per la diputada de la CUP Mireia Boya, que en declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí va explicar que la seva formació està esperant saber com es planteja aquesta mobilització perquè considera que "és hipòcrita que el Rei es passegi per aquí i contribueixi a finançar el terrorisme". Davant d'això, Puigdemont va assegurar que la CUP "s'equivocarà" si no hi participen. Per aquesta raó, va demanar als cupaires que "s'ho replantegin" i que vegin la manifestació com "un gest que també ajuda a lluitar contra el terrorisme".

Sobre la presència del seu partit, el PDeCAT, a la reunió del Pacte Antiterrorista que presidirà aquest dilluns el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, a Madrid, el president de la Generalitat va assegurat que "a la política espanyola li falta més amplitud de mires". "Tenim compromisos irreprotxables contra el terrorisme", va assegurar, i va subratllar que "es poden fer aportacions des de punts de vista molt allunyats i discrepants", va reflexionar el president català. "Els nostres representants hi seran per escoltar i fer aportacions" i per explicar "per què hem insistit tant en empoderar la policia de Catalunya perquè pugui tenir els instruments necessaris per unir els seus esforços amb la resta de cossos de seguretat estatals i europeus", va concloure.