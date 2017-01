Puigdemont reivindica la col·laboració “sense complexos” del sector públic i el privat en l’àmbit social

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat "davant d'aquells que la posen en dubte" la col·laboració entre el sector públic i el privat, un treball conjunt que s'ha de fer "sense cap tipus de complex". En un esmorzar en el marc del programa #Invulnerables de l’obra social de La Caixa, la Fundació FC Barcelona, la Fundació Rosa Oriol i la Generalitat, el president ha defensat que "no hi ha la possibilitat de donar respostes prou sòlides si es prescindeix d'una de les dues o si s’afebleix una de les dues" potes. Per això, ha apel·lat tant al sector públic com al privat a "pedalejar fort" i "amb molt d’orgull" conjuntament per cercar respostes als problemes socials. El programa es basa precisament en aquesta aliança i té per objectiu ajudar infants de famílies vulnerables.

Puigdemont, que ha estat l’encarregat de cloure una jornada d'aquest programa social al CaixaFòrum de Barcelona, ha fet també una crida al sector empresarial a participar de la iniciativa. El programa es va posar en marxa fa un any i es dirigeix a infants i joves d’entre zero i 18 anys que viuen en contextos d’exclusió social, així com a les seves famílies. La intenció és cobrir les seves necessitats bàsiques i oferir orientació, acompanyament i suport integral per sortir d’aquesta situació.

El president ha explicat que el model de concertació pública-privada s’ha anat reproduint al llarg del país durant anys i això ha fet que s’hagi acabat dibuixant una " radiografia de solidaritat pròpia de Catalunya". Puigdemont ha constatat que actualment la vulnerabilitat és "transversal" i ja no és "només allò que passa als altres". Ha afegit també que es podria parlar de vulnerabilitats, en plural, i ha considerat que la clau de futur com a país ha de ser arribar a "identificar i prevenir les prevulnerabilitats" per aturar-les abans que es manifestin.

Ha fet també una crida a la "dignificació" dels beneficiaris de l’ajuda social, ja que ha considerat que és "imprescindible i irrenunciable" per aconseguir un efecte complet i durador en el temps. Per això, ha dit que cal també que aquests beneficiaris es "comprometin" i no només es limitin a rebre l’ajut. Així, ha reiterat la idea que "cal fer més forts els vulnerables i més vulnerables els forts", explicant que s’ha d’empoderar els primers i aconseguir que els segons siguin "permeables" a les demandes de la societat i se sentin interpel·lats.

L’acte ha comptat també amb la participació de la directora de la Fundació Rosa Oriol, Sor Lucía Caram, qui ha rebutjat els programes que només busquen donar una resposta a una emergència social determinada, obligant els beneficiaris a ser " usuaris perpetus de la caritat" i per això ha defensat que el programa #Invulnerables busca una resposta a llarg termini i implica a tota la societat.

En els aspectes més concrets del programa, Sor Lucía Caram ha explicat com a novetat que s'hi afegirà el jugador del FC Barcelona Leo Messi. La monja ha animat als empresaris a jugar el mateix partit que el Papa i Messi amb l'objectiu de trencar el " maleït cercle de la pobresa" que es transmet de pares a fill, així com a combatre les desigualtats, ha puntualitzat el director de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró.

Un any després de la presentació del programa a Manresa, que inclou la construcció de la Casa de la Infància a la capital del Bages amb el nom de Francesc d'Assís per desig del Papa, Caram ha subratllat que les crides a la solidaritat hivernal per recollir mantes i roba d'abric són insuficients: " No detenim el drama ni el problema real". Sobre aquestes situacions pal·liatives, també Giró ha parlat del "fred metafòric" que afecta moltes famílies. "La responsabilitat que ningú quedi enrere és de tothom", ha expressat.

"El Barça s'ha implicat en la iniciativa perquè a més de jugar a futbol som més que un club", ha dit per la seva banda el vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, a banda de defensar l'esport com una eina de cohesió social. La presidenta de la Fundació Rosa Oriol, Rosa Tous, ha demanat també sumar-se a aquest "partit de guanyadors perquè sumar-se multiplica resultats" i permet arribar més lluny.