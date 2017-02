Quants incendis causa la pobresa energètica? Els bombers plantegen un protocol per quantificar-ho

Els Bombers de la Generalitat van apagar l'any passat 4.497 incendis en habitatges de Catalunya, que van causar 29 víctimes mortals, un 18% més que fa dos anys. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma, juntament amb Andalusia, que registra més víctimes mortals en incendis d'habitatges. Però, quants d'aquests accidents els ha causat la pobresa energètica? Com que no hi ha dades oficials, un col·lectiu de bombers i l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) han proposat un protocol per quantificar les víctimes de la pobresa energètica.

L'objectiu de la proposta és triple: quantificar els casos amb "dades objectives", donar visibilitat a un problema que està "ocult" i prevenir perquè els serveis socials i les administracions detectin a temps. En aquest sentit, els bombers han denunciat que en la majoria de casos les víctimes l'incendi s'origina al dormitori i al menjador, i no a la cuina, que es produeixen en els mesos d'hivern i que estan causats per aparells de calor, com estufes, brasers o espelmes mal apagades. Per això, consideren que "és increïble" que les administracions no tingui mitjans per quantificar els casos relacionats amb la pobresa. Així ho han dit Antonio del Rio, bomber de la Generalitat, i Diego Cabello, de bombers de Barcelona.

Però, quin és el protocol? Proposen que en les intervencions, els bombers omplin un formulari tenint en compte quatre indicadors:

Condicions d'habitatge : estructura, higiene, ordre, humitats

: estructura, higiene, ordre, humitats Instal·lacions dels subministraments: si estan en bones condicions, o estan tallats o bé punxats.

si estan en bones condicions, o estan tallats o bé punxats. Clima dins de l'habitatge: situacions objectives de pobresa.

situacions objectives de pobresa. Estat de les víctimes: conversa amb les víctimes per saber si tenen xarxa social de recolzament, si havien avisat els serveis socials...

A través d'aquest primer reconeixement volen diferenciar els casos on es detecti de manera evident que hi ha pobresa energètica i aquells en què es trobin indicis. "Sabem quin paper juguem i no és en cap cas el dels serveis socials", ha afirmat Cabello, que ha reclamat més "voluntat política" per quantificar i sobretot prevenir els casos de pobresa energètica.

De fet, els bombers han assegurat que les víctimes mortals que hi ha hagut -els quatre nens del Vendrell o l'àvia de Reus- són només "la punta de l'iceberg" perquè són els casos més mediàtics. "El problema és que no podem saber quantes més víctimes queden amagades darrere la manca de rigor", ha dit del Rio.

Per això, és fonamental que els bombers alertin a temps als serveis socials perquè puguin intervenir a temps. Segons han dit Maria Campuzano, portaveu de l'APE, en vuit de cada deu casos de talls de llum els serveis socials no coneixien el problema. Campuzano també ha lamentat que les administracions "no donen les eines" per identificar els casos de pobresa energètica i ha dit que això és fonamental per evitar-los i "fer prevenció". Així, demanaran una reunió amb comandaments dels bombers de la Generalitat i de Barcelona perquè el protocol s'incorpori en els informes dels bombers quan hi hagi incendis en habitatges.