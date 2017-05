Barcelona ha despertat aquest dilluns 22 de maig amb una quarta jornada de vaga al metro. Les aturades han començat a les 7 del matí i s'allargaràn fins les 22.30 de la nit. Els treballadors de TMB protesten per la precarització dels llocs de treball, la congelació de sous i la manca de contractació.

El servei patirà tres aturades de dues hores -una per torn- i el pas dels trens es reduirà en un 40% i un 20% segons el moment del dia. De 7 a 9 hores els intervals del metro seran de 8 a 10 minuts en les línies convencionals i de 16h a 18h seran 10 i 13 minuts. Entre les 20:30 i 22.30 hores, els metros trigaran encara més: entre 18 i 26 minuts fins les 22h, i entre 32 i 44 minuts des de les 22 fins les 22.30. TMB ha tornat a advertir que els intervals dels trens seran insuficient per absorbir el trànsit de passatgers habitual, especialment a les hores punta del matí i la tarda.

540x306 Quart dilluns de vaga al metro de Barcelona Quart dilluns de vaga al metro de Barcelona

Les converses avancen, però segueix la vaga

Després de dos anys negociant i més de 70 reunions, les converses entre Transports Metropolitans de Barcelona i els treballadors del metro semblen apropar-se a un acord. Però no prou com per desconvocar la vaga d'aquest dilluns.

En la darrera reunió entre l'empresa i els treballadors, celebrada dijous passat, TMB va proposar als sindicats anul·lar la vaga i continuar negociant els punts de desacord. Els treballadors, però, van desestimar la proposta perquè encara no està sobre la taula un acord que els satisfaci.

TMB ha ofert als empleats un acord en què es preveuen millores econòmiques superiors al 7% en quatre anys, així com avenços en la conciliació familiar, la protecció de la maternitat, els permisos, les vacances o l’estabilitat de la plantilla, entre altres punts. L'empresa també ha proposat un nou pla d'internalitzacions i la creació d’una nova categoria d’agent d’atenció al client - formador que suposaria una promoció per a uns 200 empleats.

Pels treballadors, però, el principal problema és la manca de contractació i la precarització. Els empleats asseguren que fa temps que no es cobreixen les vacants dels conductors dels trens o de manteniment; i que s'està contractant personal extern en comptes de promocionar els treballadors de l'empresa.

Per la seva banda, l'empresa assegura que, en termes de contractació i sous, es troba amb certs topalls que no pot sobrepassar. En declaracions a l'ARA divendres passat, fonts de l'empresa van assegurar que "tant en l'aspecte econòmic com en el volum de contractació, TMB s'ha de cenyir als límits legals en què es mou el sector públic, que estan fixats en els pressupostos generals de l'Estat".