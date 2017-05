L'agressió d'un home a una noia amb síndrome de Down al metro de Barcelona ha provocat tota mena de reaccions de repulsa, però no és un fet extraordinari, al contrari. Quatre de cada deu discapacitats intel·lectuals pateixen agressions físiques, segons un estudi publicat tot just l'any passat. L'informe, fet per Dincat Plena Inclusió, la Fundació Vicki Bernadet i la Universitat de Barcelona a partir de 260 enquestes, indica, a més, que la meitat de les dones en aquesta situació i un de cada cinc homes han patit abusos o agressions sexuals.

"Una agressió a una persona vulnerable és una agressió al conjunt de la ciutat, una amenaça contra tots, contra el model de convivència i contra la democràcia", ha declarat aquest matí el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. Com la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha condemnat l'agressió de la noia i ha recordat les dues denúncies del mes passat per discriminar grups amb síndrome de Down, una contra un hotel de Vinaròs per negar-los l'allotjament i l'altra contra un pub de Lleida per vetar-los l'entrada.

Els dos regidors han anunciat que si els Mossos aconsegueixen identificar l'home que va clavar un cop de colze i un cop de puny a la cara de la noia i per tant s'obre un procés penal, l'Ajuntament es personarà al cas com a acusació popular. "Volem donar un missatge clar i contundent que serem implacables contra aquest tipus d'agressions a les persones més febles i vulnerables de la nostra societat", ha declarat Asens. També ha ofert suport a la família de la noia de 23 anys i ha explicat que l'alcalde accidental Gerardo Pisarello hi va contactar ahir mateix. A més, Asens i Ortiz han reclamat la col·laboració ciutadana; que si cap ciutadà va veure l'agressió, que va succeir dimarts a les dues a les escales de la parada de metro de l'estació de Sants, es posi en contacte amb l'Ajuntament o amb els Mossos.

I no només en aquest cas, l'equip de govern demana que si algú veu una agressió semblant contra un discapacitat o algú especialment vulnerable, no dubti en denunciar-ho. De fet, segons l'informe el 21% de les conductes "contràries a les normes socials" contra discapacitats intel·lectuals passen al carrer o en llocs públics. El 20% són a les cases de les víctimes, el 14% a les escoles, i el 10% en centres residencials o a la feina. L'estudi no només té en compte les agressions, sinó també qualsevol mena de situació que victimitzi els discapacitats, com ara robatoris -que pateixen un 48%- i la violència per part de cuidadors o familiars, ja sigui física -36%- o psicològica -25%-.

L'informe de Dincat Plena Inclusió, la Fundació Vicki Bernadet i la Universitat de Barcelona conclou que els discapacitats intel·lectuals són un col·lectiu de risc durant tota la vida, no només durant la infància, tot i que quan són més joves sovint no es detecten les situacions que els perjudiquen.