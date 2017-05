Sant Cugat del Vallès instal·la els primers punts d'autoreparació de bicicletes

El RACC ha presentat aquest divendres els seus dos primers punts d'autoreparació de bicicletes de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. Aquesta inauguració és part d'un projecte per crear una xarxa d'estacions d'autoreparació de bicis, anomenats Punt Bici, on els usuaris hi trobaran les eines necessàries per fer reparacions i tasques de manteniment.

L'objectiu és crear més punts a l'àrea metropolitana de Barcelona per fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport i afavorir una mobilitat més àgil. Un dels punts es troba molt a prop de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat. "Molts dels usuaris utilitzen la bicicleta per arribar al tren, raó per la qual hem de començar a explicar aquesta mobilitat intermodal per combinar tren i bicicleta", ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa.

Aquest servei és d' ús gratuït i lliure, i es podran inflar rodes, collar cargols, ajustar frens, reparar una punxada o canviar rodes. De moment el projecte té intenció d'expandir-se a tot l'entorn de Barcelona, i està en contacte amb diversos municipis que ja hi han mostrat interès.