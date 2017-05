Ratificat per unanimitat l'acord per la renda garantida a Catalunya

L'acord per una renda garantida a Catalunya s'ha fet esperar però ja és oficial. La Comissió promotora de Iniciativa Legislativa Popula (ILP) ha validat aquest divendres el text preacordat amb la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha estat ratificat per unanimitat. Així ho ha anunciat l'equip negociador de la Comissió Promotora a través d'un comunicat.

La signatura del document d'acord, s'efectuarà en l'acte convocat el dilluns 15 de maig a les 11 hores al local del Departament de Treball. La Comissió Promotora ha acordat també realitzar les gestions necessàries per tal que aquest acord es traslladi a la redacció de la proposta de llei, i agilitzar la seva tramitació, perquè la proposta de llei sigui aprovada en el termini més breu possible en el Ple del Parlament.

El text ratificat avui per la comissió promotora de ILP ncorpora la novetat que aquesta prestació – inicialment de 550 euros però que creixerà fins als 664 euros el 2020– pugui ser compatible amb un sou baix inferior a aquest llindar només en el cas de les llars monoparentals. La compatibilitat entre renda garantida i sous de contractes a temps parcial era l’escull que fins ahir i durant els últims mesos ha separat les entitats impulsores i el Govern en la negociació. Finalment, l’executiu s’ha avingut a facilitar la compatibilitat a les llars monoparentals i a generalitzar-la en un futur que, de moment, no es concreta.

Més beneficiaris i recursos

El naixement de la RGC implicarà, d’entrada, que la cobrin els més de 29.000 beneficiaris que fins ara rebien la Renda Mínima d’Inserció (RMI). A aquests, s’hi sumaran unes 7.000 persones que podran sol·licitar-la com a complement a un sou inferior a aquest llindar mínim. En total, però, la Generalitat calcula que el total de sol·licituds que rebrà per cobrar la renda garantida rondarà les 70.000. Això comportarà que el pressupost que fins ara suposava la renda mínima (d’uns 200 milions d’euros) quasi es multiplicarà per tres i estarà entre els 500 i els 600 milions, segons el departament de Treball.

El desplegament de la renda garantida serà progressiu fins al 2020, de manera que llavors s’arribarà als 664 euros al mes que equival al 100% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

540x306 El desplegament progressiu de la nova prestació / EDUARD FORROLL El desplegament progressiu de la nova prestació / EDUARD FORROLL

D’aquí a tres anys, una llar amb dos membres amb dret a cobrar la renda garantida i tres fills tindrà dret a cobrar 1.200 euros com a màxim. Segons el preacord actual, aquesta família –que no és monoparental– perdria el dret a la prestació en cas que un d’ells trobés una feina, encara que aquesta fos a temps parcial i, per tant, amb un menor sou. “Això no tindria cap sentit, per això demanem que sigui compatible amb un sou baix en tots els casos”, van explicar ahir fonts de la comissió promotora de la ILP a l’ARA. Per anar “polint” aquests aspectes de cara al 2020, Govern i entitats crearan una comissió que tuteli el desplegament de la llei els propers anys.

La RGC representa un canvi important de concepció respecte la seva predecessora –la RMI–, perquè és un dret subjectiu que no cobra una llar sinó la persona. Per accedir-hi, caldrà tenir 23 anys o més, entre dos i tres anys de residència a Catalunya, no tenir patrimoni (excepte la primera residència) i haver esgotat totes les prestacions anteriors possibles. Si es rebutja una feina, la persona perdrà el dret a cobrar la prestació i se li restaran 150 euros si declina participar en un pla de reinserció ofert pel Govern.