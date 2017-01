Rècord de passatgers al transport públic: més de 955 milions aquest 2016

Rècord històric de passatgers al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha tancat el 2016 amb més de 955 milions de viatgers, el que suposa un 1,7% més que l'any anterior. En xifres absolutes suposa un increment anual de quasi 16 milions de viatges.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Govern, Ricard Font, ha valorat la xifra com a "molt positiva" atès que és el "rècord històric" de viatges al transport públic metropolità. "Més enllà de ser una bona notícia per a la salut del transport públic també ho és per a la nostra economia", ha valorat Font en declaracions a l’ACN, "perquè de ben segur coincideix amb el repunt de l’activitat econòmica i amb la necessitat de la gent d’anar a treballar".

Tots els grups d’operadors de transport han crescut en nombre de passatgers, excepte el metro, que n'ha perdut un 0,9%. L'ATM assenyala la "conflictivitat laboral" d'aquest últim any com una de les causes d'aquesta baixada de passatgers. Tot i que el metro és el mitjà de transport que més baixa, continua sent el que més s'utilitza, amb 381,5 milions de viatges, seguit dels autobusos de TMB, amb 195,9 milions –un 4,3% més que l'any passat– i Rodalies Renfe, amb 108,2 milions –un 1,6% més que el 2015.

Els autobusos metropolitans –de gestió indirecta de l'AMB– van registrar 86,6 milions de passatgers, un 4,3% més que l'any passat, mentre que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en va tenir 81,4 milions, un 2,2% més que el 2015. El tramvia és el que més ha augmentat en nombre de viatgers, amb una pujada del 5,5% respecte de l'any passat, tot i que continua sent el que registra menys passatgers. Els autobusos urbans han registrat 40,5 milions de viatgers, un 3,5% més, i els busos interurbans, 33,8 milions, un 4,3% més que el 2015.

Actualment, els usuaris amb títols bonificats, tant els socials de l’AMB (Targeta Rosa, Passi d’Acompanyant i T-4), com els socials de la primera corona d’FGC (Passi Pensionista i Targeta Pensionista) i els socials de l’ATM (T-12, T-Jove, etc.), representen el 25,5% del total de viatgers en el sistema. Així, durant l’any 2016 s’han realitzat més de 243 milions de viatges utilitzant aquests títols de transport. Dels 954,65 milions de viatges realitzats l’any 2016 en el sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona, 694,62 milions es van realitzar amb títols integrats ATM, cosa que representa el 73% de l’ús del sistema.

Font també ha subratllat l’augment "substancial" de títols de caràcter social. "Un de cada quatre és bonificat", ha apuntat Font, que ha afegit que són "gairebé 40 milions a l’any" per tarifes d’aquest tipus, cosa que demostra, ha dit, que s'estan aconseguint els objectius de "disminuir la utilització del vehicle privat i millorar la qualitat de l’aire”.