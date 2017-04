Reduir el risc de càncer i autosuperar-se: 10 motius per fer esport

Gairebé la meitat dels catalans practiquen regularment esport. L' Observatori Català de l'Esport manté que el 45% dels catalans no són sedentaris, un percentatge força per sobre de la mitjana que dona l'Organització Mundial de la Salut, que el fixa en el 30% a nivell global. Els Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, semblen un punt d'inflexió, perquè fa 30 anys el percentatge era només del 25% a Catalunya. Però els experts asseguren que encara queda molta feina per fer. Avui, Dia Mundial de l'Activitat Física, recollim alguns motius per dur una vida saludable.

Reduir el risc de tenir malalties cardíaques, embòlies, diabetis i hipertensió arterial; enfortir els músculs i els ossos i mantenir en forma el sistema nerviós. Millora la força i la capacitat de resistència per fer qualsevol altra activitat diària i laboral. Prevenir el càncer: l'OMS calcula que dos de cada deu càncers de mama i de còlon s'expliquen principalment per la inactivitat física dels malalts. El sedentarisme també causa un terç dels infarts i tres de cada deu diabetis. Ajuda a prevenir l'excés de pes: l'Enquesta de Salut Pública de Catalunya fa anys que alerta que gairebé la meitat dels catalans adults tenen sobrepès o obesitat. Dormir més i millor: l'esport actua com un tranquil·litzant, de manera que ajuda a relaxar-se i facilita el son, i elimina també l'estrès i l'ansietat. Estar més animat: practicar esport fa que l'organisme alliberi endorfines, que són unes substàncies químiques que provoquen un efecte de benestar, perquè actuen com a analgèsics, inhibeixen el dolor, regulen la gana i retarden la fatiga. Divertir-se: fer activitat física sovint vol dir relacionar-se socialment. Per no abandonar l'activitat física és important que l'esport que fem ens agradi i ens diverteixi. A vegades, les activitats dirigides o en grup tenen un component de motivació afegit. Permet autosuperar-se: si malgrat tot prefereixes fer esport en solitari, qualsevol activitat física ajuda a no conformar-se, a planificar noves activitats i a autosuperar-se. Estimular el cervell: fer esport activa tots els òrgans del cos i un dels més importants és el cervell. Diverses investigacions científiques demostren que les reaccions, la concentració i la memòria milloren quan una persona es manté activa. De fet, fer exercici físic és decisiu per tenir una salut mental positiva. Millorar l'autoestima: l'esport fa millorar la idea que tenim de nosaltres mateixos, perquè millorem les nostres habilitats físiques i la nostra imatge corporal.

Per beneficiar-se de les bondats de fer esport, els experts aconsellen que els adults facin 30 minuts d'esport cinc dies a la setmana i els infants i adolescents dediquin una hora cada dia de la setmana a fer qualsevol activitat física. Per fer-ho, es recomana començar per canviar petits hàbits, com pujar per les escales en lloc d'utilitzar l'ascensor o les escales mecàniques, aixecar-se per canviar el canal de la televisió, anar a peu a la feina (cal fer entre 8.000 i 10.000 passos al dia) o almenys aparcar una mica lluny per caminar almenys 10 minuts i no estar més de dues hores assegut a la feina.