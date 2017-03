Reduir el tractament de tres a dos fàrmacs, nou paradigma contra el VIH

Entre el 30% i el 40% dels pacients amb VIH ja poden tractar-se amb dos fàrmacs en comptes de tres, com és habitual, mentre s'assaja substituir les pastilles diàries per una injecció al mes, un tractament que podria ser ja efectiu el 2018.

Aquests són dos dels avenços exposats aquest divendres pel cap del Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l'Hospital Clínic, Josep Maria Gatell; el metge de la Unitat de VIH de l'Hospital 12 d'octubre de Madrid, Federico Pulido i el responsable de la Unitat Funcional de Sida del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Daniel Podzamczer.

En la presentació del Simposi Internacional que se celebra divendres i dissabte a Castelldefels (Baix Llobregat), que arriba aquest any a la seva edició número 22, Pulido ha explicat que els avenços van en la línia d'intentar personalitzar els tractaments contra el VIH, doncs cada persona té unes condicions vitals diferents que han de tenir-se en compte.

Josep Maria Gatell, que coordina el simposi, ha declarat en aquesta línia que "la majoria de noves infeccions procedeixen de persones infectades que no ho saben o d'altres que sí que ho saben però per diferents raons han deixat el tractament".

Vacunes terapèutiques, l'esperança de futur

El coordinador del simposi ha detallat quatre àmbits sobre els que tractarà el simposi, entre els quals destaquen la possibilitat d'utilitzar dos fàrmacs en lloc de tres, que alguns fàrmacs es produeixin utilitzant la nanotecnologia, investigacions sobre noves dianes terapèutiques o "l'esperança de futur" que tinguem vacunes terapèutiques a mitjà o llarg termini.

Pulido ha manifestat que tota investigació ha de tenir com a objectiu prioritari no perdre l'eficàcia contra aquesta malaltia que s'ha assolit al llarg dels anys. Podzamczer ha recordat, en aquest sentit, que "el VIH pràcticament ja no mata", però que precisament per això existeix "el risc que la població perdi la por i abaixi la guàrdia".

Daniel Podzamczer ha insistit en la conveniència que a l'Estat es comenci a aplicar la profilaxi preexposició (PPRE), és a dir, l'ús d'un fàrmac abans de l'exposició a l'agent infecciós per evitar la seva transmissió. Aquesta tècnica ja ha estat acceptada per l' Agència Europea del Medicament (EMA), però segueix sense tenir una situació clara a Espanya, un fet que els metges lamenten, doncs a ciutats com San Francisco s'ha demostrat que tenen un gran efecte. Gatell ha recordat al seu torn que la PPRE se subministraria només a població "d'alt risc", amb un "risc superior al 3% o 5% de contraure la malaltia".

En paraules de Gatell, el simposi complirà tres funcions: revisar paradigmes de tractaments antiretrovirals, que investigadors espanyols aportin les seves dades i divulguin els seus coneixements i estudiar les diverses semblances -i moltes diferències- entre la sida, l'Ebola i el zika. Els tres doctors han mostrat la seva satisfacció pels avenços en el tractament del VIH i han recordat que aquest virus va començar a tractar-se subministrant 14 pastilles al dia a cada infectat, que a sobre tenien importants efectes secundaris i que la taxa d'èxit es limitava al 55% o 60%.

Actualment, la sida és una malaltia crònica amb la qual es pot gaudir d'una relativa bona qualitat de vida, es disposa d'uns 25 fàrmacs que es poden utilitzar i els tractaments tenen una taxa d'èxit d'entre el 80% i 90%.

Podzamczer ha celebrat el bon funcionament del "matrimoni de conveniència" entre la investigació en aquest àmbit i la indústria farmacèutica, i ha destacat com n'és d'eficaç el sistema de salut en el tractament del VIH, tot i que ha destacat que en altres països del nostre entorn es dediquen molts més recursos públics a la investigació.