‘Referèndum’ unilateral a la Vila Olímpica per l’alberg

Els veïns de la Vila Olímpica faran una consulta sobre l’alberg de l’avinguda Icària tot i la negativa del govern de Barcelona a tirar-la endavant. Ho va anunciar ahir en declaracions als mitjans el president de l’associació de veïns del barri, Jordi Giró, després que el plenari de l’Ajuntament hagués rebutjat la proposició d’ERC que demanava al govern d’Ada Colau preguntar als veïns si voldrien assumir el cost d’una possible expropiació amb la intenció d’evitar la creació de l’alberg. Des de fa mesos, els habitants de la Vila Olímpica s’oposen a aquest projecte que preveu portar 440 llits turístics nous al barri.

“Tirarem endavant la consulta i facilitarem els resultats a l’Ajuntament per si els ajuda en les negociacions amb la propietat, si és que continuen”, va detallar Giró, que va subratllar que la consulta “no compromet a res”, però pot ser útil en les negociacions. “Volem que el barri digui la seva sobre aquest malson. Tothom està d’acord amb nosaltres però ningú mou un dit i només ens presenten informes jurídics per justificar la decisió de no aturar el projecte”, es va queixar Giró. El president de l’associació de veïns també va lamentar que el consistori no els va facilitar en el seu moment prou informació per poder posar punt final al macroalberg.

Xoc entre el govern i ERC

Estudiar l’aturada del macroalberg de la Vila Olímpica era una de les condicions que el grup municipal d’ERC va posar a Colau per aprovar el pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) aprovat al gener, que blinda el centre a nous hotels i els centrifuga als barris perifèrics. El president dels republicans, Alfred Bosch, va instar ahir el govern municipal a “complir el compromís” a què havien arribat, i va retreure a Colau que s’hagués presentat a les eleccions com “l’alcaldessa de les consultes”. “Ara té una oportunitat d’or per demostrar-ho”, va concloure.

Segons Jordi Giró, els veïns estaran preparats per tirar endavant la consulta en un termini de 10 a 15 dies. Dimecres el govern de Barcelona va descartar expropiar l’alberg o revocar-li la llicència. “Hem revisat la llicència per si se’ns havia escapat alguna cosa, però està tot correcte i jurídicament és impossible revocar-la”, va explicar aleshores la regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

Pel que fa a l’opció d’expropiar l’edifici i posar així punt final al projecte de macroalberg, Sanz va defensar que no està prou “justificat” basant-se en la normativa. “Hauria de ser un cas d’interès general i amb un criteri objectivable, com ara que al barri no hi hagi més espais. Analitzat el territori, els informes conclouen que no està justificat el caràcter d’excepcionalitat que té una expropiació”, va dir.