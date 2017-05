Registren 35 denúncies per abusos i assetgament a les escoles de Barcelona en 7 anys

El Consorci d'Educació de Barcelona, entitat gestionada per l'Ajuntament i la Generalitat, ha registrat, en els últims 7 anys, un total de 35 denúncies, reclamacions o queixes de sospita d'abús sexual, maltractament o assetjament als centres educatius de Barcelona.

La conselleria d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha aportat aquestes dades en un resposta parlamentària per escrit, i ha recordat que el Consorci "disposa d' un número de telèfon amb via directa a l'àrea d'Orientació i Educació inclusiva" on es reben "les consultes, queixes i denúncies d'assetjament entre iguals o sospita de maltractaments o abusos sexuals".

La consellera subratlla en la resposta parlamentària que, "en el supòsit que els fets siguin indiciàriament constitutius d'infracció penal, la competència per a la seva instrucció i, si és necessari, l'adopció de mesures cautelars, és del Jutjat d'Instrucció o de la Fiscalia de Menors".

La resposta parlamentària, amb data del 19 de maig, es dirigeix a la pregunta formulada per la diputada del grup del PPC María José García Cuevas, que inquiria sobre el nombre de denúncies, reclamacions i queixes rebudes pel Consorci en els últims set anys.