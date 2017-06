Registren 20 denúncies per abusos i maltractaments a les escoles catalanes

Des del gener del 2016 fins ara, s’han registrat un total de 20 denúncies per presumptes abusos sexuals i maltractaments a menors a les escoles catalanes. Així ho va revelar ahir la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, responent a diverses preguntes parlamentàries. Aquesta dada aflora pocs dies després de saber-se que en set anys hi ha hagut 35 denúncies, reclamacions o queixes de sospita d’abús sexual, maltractament o assetjament escolar en escoles i instituts de Barcelona, segons xifres del Consorci d’Educació de la ciutat, del qual també forma part la Generalitat.

Al marge de preguntar sobre les denúncies per presumptes abusos que consten a la conselleria, també s’ha demanat informació sobre el protocol que té la Generalitat en aquests casos i la seva difusió. La consellera va recordar que el protocol a seguir en aquests casos es va actualitzar fa menys d’un any i ja està en mans de tots els centres i publicat al portal corporatiu XTEC. Aquest protocol serà d’obligat compliment en tots els centres públics i concertats en tres anys, en cas que no disposin de normativa pròpia.

Una altra de les preguntes era específica sobre el cas Maristes. La consellera assegura que l’informe del Consorci d’Educació conclou que l’actuació de l’escola va ser “correcta”, de manera que en cap cas s’iniciaran els tràmits de revocació del concert educatiu.

Encara sobre abusos sexuals a menors, ahir va transcendir que l’educador de l’escola Taiga, a Barcelona, té tres noves denúncies per presumptes abusos que han sigut traslladades al jutjat del cas.

Tres víctimes més

En total, doncs, ja serien sis les víctimes d’aquest home de 46 anys, responsable de l’entitat esportiva que ofereix servei en horari no lectiu en aquest centre d’educació especial. Hi ha una setena denúncia de l’escola. Els Mossos van detenir la setmana passada el presumpte agressor, després de prendre declaració a professors i responsables del centre educatiu.

El nombre denúncies per abusos sexuals va créixer un 43,47% entre el 2015 i el 2016, quan es van rebre 1.099 denúncies, de les quals 713 afecten menors d’edat. Es tracta d’una xifra sense precedents a Catalunya, que el conseller d’Interior, Jordi Jané, va atribuir a la “major conscienciació” que hi ha entre la població des de l’anomenat cas Maristes, que ha fet que els afectats s’atreveixin més a denunciar.