El Regne Unit autoritza un bebè amb tres pares genètics

El Regulador de Fertilitat de Regne Unit ha aprovat aquest dijous la primera llicència per crear un bebè amb l'ADN de dues dones i un home al Centre de Fertilitat de Newcastle. Es calcula que aquest primer nadó amb tres pares biològics podria néixer a finals d'aquest any.

Aquesta tècnica permet fertilitzar dos òvuls, el de la mare i el de la donant amb l'esperma del pare, i abans que es comenci a dividir en embrions, descartar el nucli de la donant per substituir-lo amb el de la mare. Això permet tenir millors oportunitats reproductives a dones amb mutacions a l'ADN.

La llei per a l'ús d'aquest mètode va ser aprovada el 2015 i estipula que l'organisme Regulador de la Fertilitat aprovi cada cas concret. Aquest dimarts s'ha atorgat el primer permís per dur a terme aquesta tècnica, què podria ajudar a ser paers a 25 parelles l'any. Tot i que es tracta de la primera llicència britànica, un nadó fecundat amb aquest procés va néixer a Estats Units el setembre del 2016.

El professor del Centre d'investigació Mitocondrial de Newcastle, Dug Tumbull, ha declarat aquest dimarts a la BBC que se sent molt content pels pacients i per les dones amb mutacions amb ADN. "Aquestes malalties poden ser devastadores per les famílies i avui és un dia molt especial per totes elles", ha afegit.