Els Reis deixen 100 milions al País Valencià

Milers de famílies valencianes van viure ahir un dia de Reis molt especial: la sort els va somriure amb un regal tan desitjat com inesperat. Centenars de veïns de les localitats de Torrent (Horta de l’Oest) i Benetússer (Horta del Sud) van veure com als tradicionals regals del dia 6 s’hi sumava una bona pluja d’euros provinents dels dècims del primer o del tercer premi de la Loteria del Nen, venuts de manera íntegra en aquestes dues localitats de l’àrea metropolitana de València. Uns premis que, sumats als dècims del segon premi venuts en diverses poblacions, van repartir ahir uns 101,25 milions d’euros al País Valencià.

El número 8.354 corresponent al primer premi de la Loteria del Nen es va vendre a l’administració número 3 de Torrent, ubicada a l’avinguda del Vedat, que ahir al matí va quedar col·lapsada per les desenes de periodistes, curiosos i premiats -els menys- que es van aplegar a les portes d’aquest establiment que havia sigut el responsable de repartir 90 milions d’euros, principalment entre veïns de la localitat.

Així ho va afirmar als mitjans la gerent de l’administració, María José Sanfélix, que va explicar que havia venut les 45 sèries del número, 35 de les quals les va repartir mitjançant 2.900 participacions la Confraria del Sant Sepulcre, mentre que les 10 restants van ser venudes a través de la finestreta.

Doble il·lusió el dia de Reis

Com ja és habitual, les ampolles de cava no van faltar en la celebració. Per a la propietària de l’administració, repartir 90 milions entre els seus veïns ha sigut “el regal més gran del món”. De mostres de felicitat no en van faltar: els cotxes que passaven per la porta tocaven el clàxon, els afortunats s’abraçaven i cantaven i els encarregats de repartir la sort, que van haver de comprovar les seves anotacions per adonar-se que havien venut el primer premi, brindaven mentre mostraven el número afortunat.

Per l’administració hi van aparèixer alguns dels premiats portadors del número 8.354, que ja havien pensat què farien amb els diners de la loteria. Principalment, “tapar forats” i alguns comprar-se un habitatge. Malgrat l’alegria, el primer premi de la Loteria del Nen no va canviar els plans de ningú per al dia d’ahir. “Havíem quedat amb la família per dinar el dia de Reis i dinarem amb ells. Ho celebrarem igualment tot i que ara, potser, amb més ganes”, va explicar el José, un dels premiats que van passar per l’administració.

El tercer, també íntegre

L’atzar va voler que ahir la sort somrigués als valencians per partida doble. Mentre a Torrent celebraven el primer premi, a Benetússer, localitat de la veïna comarca de l’Horta del Sud, es van repartir de manera íntegra els bitllets del número 85.073, corresponent al tercer premi de la Loteria del Nen.

Malgrat no haver venut totes les sèries del número, l’administració número 2 de Benetússer va despatxar dècims per valor d’11,25 milions d’euros. Entre els premiats hi ha els propietaris i els clients d’un bar de la localitat i la falla de la població veïna de Massanassa, segons van explicar ahir els propietaris de l’administració.

I encara hi va haver més sort per al País Valencià, ja que els tres premis grans de la Loteria del Nen van esquitxar-hi milers d’euros: el segon, per al número 95.379, molt repartit a tot l’Estat, també va tocar en diverses localitats valencianes, com ara Elx (Baix Vinalopó), Oriola (Baix Segura), Sant Joan de Moró (Plana Alta), Alaquàs (Horta de l’Oest), l’Alcúdia (Ribera Alta), Tavernes de la Valldigna (Safor) i València.

Catalunya pessiga una part del segon premi

Catalunya va poder esgarrapar al voltant d’un milió d’euros del segon premi, que es va repartir entre 35 províncies espanyoles. A Moià se’n va vendre una sèrie sencera per finestreta a l’administració número 1 del carrer Sant Antoni. Fa deu anys, també s’hi va vendre part d’un cinquè premi de la Loteria de Nadal. A l’Escala, els dècims es van vendre per màquina i els responsables de la benzinera de la ronda dels Oficis asseguraven ahir que fins dilluns no sabran quants en van vendre. Aquest era el primer premi important que repartien. Com a l’Escala, en un estanc del carrer Gran de Sant Andreu a Barcelona també se’n va vendre, com a mínim, un dècim per màquina. El segon premi també va caure a Castelldefels, en una botiga del carrer Pompeu Fabra on el 2012 ja es va repartir part de la Grossa de Nadal. A Manresa, a l’administració número 9 de l’avinguda de les Bases de Manresa, també es va vendre el número 95.379. Ni l’administració de Castelldefels ni la de Manresa van obrir les portes ahir.