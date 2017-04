Renovar el DNI: torni d’aquí 60 dies

“¿Podeu donar més números, sisplau?”, li demana desesperada la Lídia a la funcionària que dona els últims tiquets per fer-se el DNI. “He donat els números que podia donar”, li respon ella mentre li assenyala el cartell on diu que la renovació del carnet d’identitat o del passaport s’ha de fer amb cita prèvia. El problema és que a l’oficina de Trafalgar no hi ha hores disponibles fins al 8 de juny. No és un cas excepcional. A les altres set dependències de la capital catalana on s’expedeixen aquests documents no hi ha places disponibles fins a la segona o tercera setmana de juny. La situació a la resta de la demarcació és pràcticament idèntica.

A l’àrea metropolitana, els ciutadans de Badalona o Cerdanyola que volen renovar el DNI o el passaport han d’esperar fins a mitjans de juny. El mateix temps que els que viuen en capitals de comarca de l’interior com Igualada, Manresa o Vic. A la resta del país, l’escenari tampoc millora i a l’única seu que hi ha a la demarcació de Lleida la cita prèvia és per al 9 de juny, a Figueres per a l’1 de juny i a Tortosa per al 13.

Hi ha gent com la Lídia, però, que no poden esperar i que ahir van fer cua davant de l’oficina de Trafalgar des de les set del matí per aconseguir un dels pocs números que es donen sense cita prèvia: “Dijous marxem a Itàlia i la meva filla s’ha de renovar el DNI”. Ahir va ser el segon cop que ho intentaven, però es van quedar de nou a les portes d’obtenir el preuat número.

Van demanar cita prèvia amb antelació, però la filla, que té 12 anys, hi va anar amb el seu avi i la funcionària els va dir que l’havia d’acompanyar el pare o la mare. La normativa estableix que tant per a la primera expedició com per a la renovació del DNI, el pare o la mare han d’acompanyar el menor. En el cas del passaport hi han d’anar tots dos des que es va modificar el reglament el 2014, per evitar sostraccions de menors per part d’un dels cònjuges després que es detectessin casos de nens que havien sortit del país sense el consentiment del pare o la mare.

La Lídia, que qualifica la situació de “tercermundista”, ho tornarà a provar avui, però hi anirà més aviat. El Pedro no se la va jugar ahir. Es va presentar a la seu d’Urquinaona a les quatre del matí. Era el primer de la cua. Les seves filles, que s’havien de fer el passaport, van anar-hi a les set, encara mig adormides: “Aprofitem que no tenen classes, tot i que no marxem enlloc”.

La Mireia, que s’havia de renovar el DNI, també va ser una de les últimes afortunades, tot i que s’hi va presentar deu minuts abans de les sis. De les dues-centes persones que es van aplegar en una llarga filera al carrer Trafalgar, només una trentena van assolir el seu propòsit.

Cita prèvia no abans de 90 dies

La Maria, que tenia hora per al 31 de maig a Rubí, va tornar de l’oficina d’aquesta localitat amb les mans buides. “He hagut de tornar a demanar hora, i fins al juny no tinc cita, perquè el DNI em caducava al cap de 93 dies i no pots renovar-te’l abans de 90 dies”, explica la noia. “Ni a la web ni quan vaig fer el tràmit em van dir que no era possible”, denuncia.

Fonts de la Policia Nacional reconeixen que “la tramitació dels documents és un mal endèmic”, tot i que asseguren que “els pics de gent es produeixen abans de les vacances”. En qualsevol cas, admeten que la manca de personal és el motiu de les demores perquè les baixes per jubilació no s’han reemplaçat: “Els sindicats fa temps que reclamen que es contractin almenys 500 funcionaris més per a tot l’Estat, cosa que significaria una persona més per oficina”. També denuncien que “un 15% de les persones que tenen cita prèvia no s’hi presenten i la majoria no l’anul·len, de manera que impedeixen que es puguin oferir més números”.