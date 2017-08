Reobert el trànsit de mercaderies a Ceuta després d'una setmana de tancament

El trànsit de mercaderies entre Ceuta i Marroc s'ha reobert aquest dijous després de vuit dies sense activitat a causa del tancament decretat per l'elevada pressió migratòria que va obligar a destinar tots els serveis policials al pas fronterer.

Fonts de la delegació del govern espanyol a Ceuta han confirmat que el trànsit s'ha tornat a engegar amb normalitat a primera hora del matí, però el servei és exclusivament per a homes. Les autoritats han decidit que els dilluns i dimecres el pas sigui per a dones i dimarts i dijous per a homes.

Aquesta separació té com a objectiu reduir les freqüents aglomeracions que es produeixen a la zona. Així, aquest matí el trànsit de comerciants és fluït als voltants de la frontera.

Les autoritats marroquines i espanyoles van decidir tancar el pas del Tarajal II el passat 9 d'agost, després de diversos intents de salts massius d'immigrants al perímetre fronterer. Només la setmana passada es van registrar sis intents.