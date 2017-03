Ressonàncies de genoll a les dues de la matinada

El va sorprendre la trucada. “Ja tenim hora per a la seva ressonància lumbar: dimecres a les 2.40 de la matinada”. Va preguntar dos cops. No, no s’havien equivocat. Si volia, tenia l’opció de canviar la cita per un dia al matí però llavors s’hauria d’esperar. En canvi, a la matinada es podia fer la ressonància la setmana següent. I després de tants dies arrossegant dolor, el Joan no s’ho va pensar. Això sí, va haver d’agafar un taxi per anar a la Vall Hebron a fer-se la prova.

Les ressonàncies a la nit i a la matinada es van implantar fa cinc anys als hospitals de l’ICS -excepte a Viladecans- per alleugerir la llista d’espera, ja que és la prova diagnòstica que arrossega més pacients. Per ara, només es fa en el cas de les ressonàncies perquè “és un aparell que a la nit està parat i hi ha poques urgències, la qual cosa permet programar proves a la nit”, explica Virginia Benavente, directora de planificació, seguiment i resultats de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. Quan es detecta un pic de pacients, s’intensifiquen les proves de nit. “En l’últim any s’han intensificat, hem posat més màquines de nit i hem omplert els torns”, diu Benavente, que considera que la mesura ha sigut un èxit tot i que quan van implantar-la no sabien si els pacients acceptarien. És per això que ara es plantegen estendre-la als TAC, que és l’altra prova diagnòstica amb més demanda. De fet, les llistes d’espera s’han reduït un 6,7% respecte del 2015. Ara hi ha 135.809 persones esperant una prova, segons les dades que ahir va presentar el CatSalut. Les ressonàncies de genoll (28.492 pacients) i els TAC (25.004) són les que acumulen més llista d’espera. El que sí que ha augmentat és el temps mitjà d’espera, que ha passat de 71 a 85 dies de mitjana, tot i que hi ha proves, com les mamografies, que acumulen un retard de 110 dies.

Optimització de recursos

Per reduir la llista d’espera, també es programen proves el cap de setmana. A la Vall d’Hebron, es van fer l’any passat 13.661 ressonàncies a la nit. Tant el Col·legi de Metges de Barcelona com la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat valoren positivament la mesura sempre que es doni al pacient l’opció de canviar l’hora. La gent gran o amb mobilitat reduïda ho acostuma a fer. Però en general, “entre fer la prova la setmana que ve a la nit o fer-la d’aquí dos mesos al matí, ningú dubta”, diu Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Padrós també aposta per estendre-ho a altres proves que no requereixin un professional mèdic en el moment de fer la prova, com radiologies simples, densitometries, TACs i ressonàncies. “Hi ha tècniques que requereixen una inversió molt alta, com la radiologia, i hem d’optimitzar recursos”, conclou Padrós.