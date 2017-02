Retards de més d’una hora i mitja a la R1, R3 i R4 per un problema al sistema elèctric

Els trens de les línies R1, R3 i R4 registren aquest dilluns al matí un retard de més d’una hora i mitja de mitjana per un problema al sistema elèctric entre Sants Estació i l’Hospitalet de Llobregat. Segons ha informat Renfe, la incidència s’ha produït pels voltants de les 09.20 hores i la circulació de trens es troba interrompuda per una de les dues vies entre Sants i Cornellà.

Els viatgers d’aquestes línies estan sent derivats a mitjans alternatius al tram Sant Andreu Arenal-Cornellà, principalment línies de Metro. Derivat d’aquesta incidència, hi ha cinc combois aturats. Es tracta dels trens Blanes 7:35- l'Hospitalet 9:06; Puigcerdà 6:17-l’Hospitalet 9:09; Maçanet 7:34-l'Hospitalet 9:21; i Sant Vicenç de Calders 8:25- Manresa 11:14. S'ha enviat un tren des de Sants per a l’evacuació dels viatgers.

La companyia informa que tècnics d’ Adif i Renfe s’han desplaçat al lloc de la incidència per tal de poder restablir el servei "en el menor termini possible".

S’ha obert una investigació per determinar les causes que han provocat la fallada del subministrament elèctric entre Sants Estació i l’Hospitalet de Llobregat.