Retards de més de 45 minuts a l'R14, R15 i R16 per l'avaria de dos trens al Tarragonès

L'avaria de dos trens al Tarragonès ha provocat aquest dissabte a la tarda retards de més de 45 minuts a les línies R14, R15 i R16 de Rodalies, segons informa la companyia Renfe. De retruc, aquesta avaria també ha afectat els Euromed i Talgo, amb demores d'entre 30 i 60 minuts. La primera incidència s'ha produït pels voltants de les 17.45 hores en el comboi de l'R14 Lleida (15.45) – Estació de França (18.55), que ha quedat aturat entre Tarragona i Torredembarra per una avaria mecànica del propi tren. Els viatgers han estat transbordats a un altre tren mitjançant passarel·les.

La segona incidència s'ha produït en un tren de l' R16 que cobria el trajecte entre Estació de França (16.13) – Tortosa (18:54), que també ha quedat parat entre Tarragona i Port Aventura per una incidència tècnica. Els dos trens detinguts fan que la circulació dels combois de l'R-14, l'R-15 i l'R-16 es faci per via única en Tarragona i Torredembarra. Paral·lelament, la circulació de l'R-16 s'ha trobat interrompuda entre Tarragona i Port Aventura a l'espera de poder retirar el tren avariat. Actualment, la circulació ja funciona amb normalitat.