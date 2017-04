Retiren la tutela a la dona de 64 anys que va tenir bessons

El 14 de febrer Mauricia Ibáñez va omplir pàgines de diaris i minuts de televisió. Als seus 64 anys, aquesta veïna d'un poble de Burgos donava a llum bessons després d'haver-se sotmès a una fecundació 'in vitro' als Estats Units. La dona ja havia tingut una altra filla pel mateix mètode, però n'hi havien retirat la tutela. Aquest dijous, la història es va repetir: els serveis socials de la Junta de Castella i Lleó li han retirar la custòdia dels fills després de "detectar alguns indicadors de desprotecció", segons ha avançat la 'Tribuna de Burgos'.

El diari castellà informa que, des del naixement dels bessons, la dona va ser sotmesa a un intens escrutini per part dels serveis socials, que volien determinar fins a quin punt estava o no en condicions d'assumir la pàtria potestat dels petits. La mare va acceptar aquest seguiment, en el marc d'un programa gràcies al qual els serveis socials de la Junta li proporcionaven suport en les tasques de la llar i en la cura dels nens.

Serien els tècnics que participen en aquest programa els que haurien detectat aquesta "desprotecció" dels infants, tot i que l'administració autonòmica no ha especificat les causes exactes per les quals se li ha retirat la tutela dels nens, que són ara sota la custòdia de la Junta. S'ha limitat a dir que hi havia "cert risc per als menors", per la qual cosa es va decidir que els nens fossin traslladats a un "entorn més segur i que atengui millor les seves necessitats". Tot i la retirada, la Junta considera que la decisió és reversible, i que els nens podrien tornar amb la seva mare.

Ara fa tres anys, el serveis socials ja havien retirat la custòdia de la seva primera filla, nascuda quan la dona tenia 58 anys, també pel mètode de fecundació 'in vitro'. En aquells moments, la decisió es va prendre després que els serveis socials detectessin "un cert aïllament" de la nena i constatessin que vestia de forma "inadequada" i sense la higiene necessària. A més, van denunciar absentisme escolar. Tot i que es va intentar reconduir la situació, finalment, i després d'un enfrontament judicial, l'Audiència Provincial de Burgos va declarar desemparament i va decretar l'acollida de la nena, que es troba ara amb una familiar de la mare.