Reykjavík serà la ciutat convidada a les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta formal d'invitació a l'alcalde de Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, perquè la seva ciutat coprotagonitzi les festes de la Mercè d'aquest 2017, que se celebraran del 22 al 25 de setembre.

A la missiva, Colau destaca que tant Barcelona com Reykjavík han "forjat els seus perfils a través de la cultura i la creativitat" i ha remarcat que totes dues són ciutats Literatura per la UNESCO, així com el compromís de la ciutat islandesa per promoure la democràcia i la justícia social, segons ha informat el consistori barceloní en un comunicat.

Reykjavík ha rebut amb "il·lusió" la invitació. L'Ajuntament de Barcelona ja prepara per a mitjans de febrer una delegació encapçalada pel tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, que viatjarà fins a la capital d'Islàndia per fer-hi contactes i fer possible que en la propera edició de la Mercè tothom pugui saber més sobre la cultura islandesa. Per a l'Ajuntament, Reykjavík compta amb un panorama musical molt creatiu i la música és un dels pilars de projecció d'Islàndia al món.

Les altres ciutats convidades a les festes de la Mercè han estat Medellín, Quito, Istambul, Dakar, Sant Petersburg, Mont-Real, Viena, Estocolm, Buenos Aires i París.