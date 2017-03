Robaven bancs a França, tacaven els bitllets amb líquid refrigerant i els intentaven canviar a l'Estat

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa de blanqueig que es dedicava a intentar legalitzar a l'Estat els diners robats en una dotzena de bancs a França des de 2013. Segons la policia catalana, ruixaven els bitllets amb líquid refrigerant d'automòbil i provaven de canviar-los al Banc d'Espanya. En total s'ha arrestat a set persones, dues d'elles a La Jonquera.

Les alarmes van saltar al 2013 quan la Policia Nacional va detectar peticions per canviar diners al banc d'Espanya per valor de 120.000 euros. Totes les demandes tenien una cosa en comú: els bitllets estaven tacats amb líquid refrigerant. Segons els mossos, els arrestats donaven diferents excuses per justificar com se'ls havien tacat.

La policia científica va analitzar al laboratori els bitllets i va descobrir que procedien d'entitats bancàries i furgons blindats que havien patit un assalt a França. A partir d'aquí es va posar en contacte amb la policia francesa que va començar a seguir la pista al grup d'atracadors. La investigació ha acabat amb la detenció de set persones.

A més dels dos arrestats a La Jonquera, els investigadors han detingut dues persones més a Madrid i tres a Ceuta. Els han intervingut 89.660 euros en bitllets que ja havien tintat per intentar blanquejar-los de nou i 1.650 sense tacar. El jutge ha deixat en llibertat provisional els arrestats.